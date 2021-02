Lelylijn wordt omarmd tijdens noordelijk lijsttrekkersdebat

De Lelylijn moet serieus op de agenda komen in de nieuwe kabinetsperiode. Dat vinden D66, PvdA en de ChristenUnie. Maar SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen vindt dat deze partijen te veel beloven in plaats van doen.

‘Het verschil met eerdere verkiezingen is dat de Lelylijn nu in bijna alle verkiezingsprogramma’s staat’, zegt D66-Kamerlid Rob Jetten. ‘Wat we de afgelopen jaren vaak hebben gezien met Haagse rekenmodellen is dat de Lelylijn er vaak niet goed uitkwam. Dit vraagt om een politiek besluit, want langs zo’n lijn kun je woningbouw realiseren.’ Ook PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen pleit voor de Lelylijn.

Niet te veel beloven

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen wil niet teveel beloven. ‘Als de lijn elke keer dat 'ie werd beloofd ook werd aangelegd, hadden we een rechtstreekse lijn tussen Groningen en Zuid-Europa. In 2007 ketste het af door een meerderheid van de partijen hier. Mensen in Groningen hebben meer aan daden dan aan mooie woorden.’ Overigens is Marijnissen wél voorstander van de Lelylijn.

GoenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver ook, hij doet een soortgelijke oproep als Marijnissen. ‘Vier jaar geleden bij het noordelijk lijsttrekkersdebat wilden veel partijen dat de Tesla-fabriek naar het Noorden zou gaan. Ik heb toen gezegd: ik ga geen beloftes doen en dat doe ik nu ook niet.’

Meer duurzame landbouw

Verder werd er gedebatteerd over de landbouw en het vertrouwen in de overheid. Wat betreft de landbouw, van oudsher een belangrijke sector in Noord-Nederland, herhaalden Jetten en Klaver dat de veestapel gehalveerd moet worden. Boeren moeten overstappen naar meer duurzame vormen van landbouw.

Dat laatste wil Ploumen ook. 'We moeten niet te romantisch doen. Er zijn nog altijd boeren die megastallen willen uitbreiden, meer ruimte willen voor de intensieve veehouderij. Er zijn boeren waarvan we moeten zeggen: dit kan zo niet langer. Ik zie niet waarom er plek zou moeten zijn voor een grote geitenhouder, waar omwonenden last van hebben.’

Meer regionale Kamerleden

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat er een kiesstelsel komt dat eerlijker is voor de regio. ‘Als het zo doorgaat, komt er maar één Kamerlid uit Drenthe. Als de bevingen niet in Oost-Groningen plaatsvonden, maar in Amsterdam, waar 25 Kamerleden wonen, was de bevingsproblematiek allang opgelost.’



