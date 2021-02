Groninger gemeenten missen aandacht in verkiezingsdebat

De lijsttrekkers hadden in het noordelijk lijsttrekkersdebat wel wat meer aandacht mogen hebben voor de positie van de Groninger gemeenten. Door de herverdeling van het Gemeentefonds komen bijna alle gemeenten in Groningen nog verder in het rood te staan.

Op de stad Groningen na gaat iedere gemeente er in Groningen fors op achteruit. Het wordt dan voor de Groninger bestuurders nog lastiger om voorzieningen overeind te houden. De oorzaak: er is structureel te weinig geld voor de zorgtaken die gemeenten van het Rijk moeten uitvoeren.

Geen onderwerp in debat

De Vereniging Groninger Gemeenten had gehoopt dat lijsttrekkers in het noordelijk verkiezingsdebat er iets over zouden zeggen, maar de inbreng was mager. ‘We hadden gehoopt op meer aandacht’, zegt wethouder Bert Nederveen, woordvoerder van de VVG. ‘We hadden niet gedacht dat het een apart punt tijdens het debat zou worden, maar we hebben alle deelnemende lijsttrekkers wél individueel benaderd met ons verhaal.’ Nederveen vindt het jammer dat het niet meer aan de orde kwam tijdens het debat.

Herverdeling gemeentefonds pakt slecht uit

De financiering van gemeenten in ons land wordt geregeld vanuit het gemeentefonds. Doordat het Rijk de verdeling van dit fonds verandert, krijgen bijna alle Groninger gemeenten nog minder geld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan de nieuwe methode aan te passen, waardoor de Vereniging Groninger Gemeenten opnieuw actief moet lobbyen om meer geld binnen te halen.

Hooguit een tijdelijke compensatie

‘Het ministerie wil wel nadenken over een compensatiemodel buiten het fonds om, maar het nadeel daarvan is dat het maar voor een paar jaar is en niet structureel’, stelt Nederveen. ‘Wij vinden dat we echt een punt hebben en dat dit moet veranderen.’ De Groninger gemeenten trekken samen met de Friese gemeenten op, die ook de gevolgen ondervinden van de nadelige herverdeling.

Nederveen richt zijn hoop nog op de Raad voor het Openbaar Bestuur, die de nieuwe regels nog moet beoordelen. De ChristenUnie-wethouder in het Westerkwartier hoopt dat dit orgaan met een afwijkend advies richting het ministerie van Binnenlandse Zaken komt, zodat er alsnog meer geld naar Groningen vloeit.



