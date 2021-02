Vogels hebben wat hulp nodig, maar de meeste dieren 'groeien de kou in'

Bertus Zuidema uit Haren was jarenlang inspecteur namens de Dierenbescherming. Ook had hij jarenlang een paardenbedrijf in Onnen.

'Als dieren in een goede conditie zijn, kunnen ze bijna alle de weeromstandigheden verdragen. De meeste dieren 'groeien de kou in.'

Oftewel, ze krijgen een dikkere vacht of in het geval van varkens: een dikkere speklaag. Alleen voor geiten geldt dat niet, aldus Zuidema. 'Die kunnen slecht tegen de kou en horen wel binnen.'

'Bijvoeren en water'

De dierenliefhebber noemt twee essentiële dingen om dieren de winter door te helpen, namelijk 'bijvoeren' en 'water'. 'Een herkauwer, maar ook paarden, geiten en schapen, hebben om hun lichaam warm te houden een keer zoveel ruwvoer nodig als in de zomer.

Paarden en koeien gaan wel eens het ijs op als ze geen water krijgen Bertus Zuidema - voormalig inspecteur Dierenbescherming

En water is ook heel belangrijk.' Om dit water niet te laten bevriezen, zijn volgens Zuidema stromend water, regelmatig bijvullen en een verwarmd bakjes opties.

'Het gebeurt wel eens dat ze paarden en koeien als ze geen water hebben het ijs opgaan en daar dan doorheen zakken. Er ligt wel sneeuw en dat eten ze ook, maar dat kost heel veel energie. Sneeuw is onder het vriespunt en moet op lichaamstemperatuur gemaakt worden. Dat kost extra energie en hebben extra voer nodig, dat er in de natuur niet is.'

Sokken voor je hond vind ik een beetje over de top Bertus Zuidema - voormalig inspecteur Dierenbescherming

Zuidema spreekt echter benadrukken dat een goede conditie van de dieren halszaak is. Daarmee begint het in zijn ogen. 'Als de conditie van het dier achteruit gaat, dan gaat de conditie van de vacht ook achteruit. Dan wordt het dier niet meer voldoende beschermd tegen de kou en nattigheid van buiten. Ieder dier heeft een vette ondervacht. Als de conditie minder wordt en daarmee de vette ondervacht ook, dan wordt het dier tot op de huid nat bij regen en sneeuwen en dan lijdt het heel veel kou.'

Huisdieren

Maar hoe zit het met onze huisdieren, zoals katten, honden en konijnen? Ook die kunnen prima tegen de winterse omstandigheden, aldus Zuidema. 'Honden kunnen de kou prima aan als ze een goed haardek hebben en gezond zijn. En als ze weinig haar hebben, doe ze dan een dekje om. En sokjes? Daarmee maak je van een hond een beetje een mens. Tja, dat vind ik een beetje over de top. Honden krijgen echt geen koude pootjes en ze verliezen daarmee ook de grip die ze normaal gesproken hebben met hun nageltjes.'

En konijnen? 'Als die buiten in een ren zitten en je hebt er holen of een hok bij, dan kun je ze rustig buiten laten zitten. En dat is niet zielig, hoor. Ze hebben een hele warme jas aan.'

Vogeltjes in de tuin

De dieren die het het lastigst hebben momenteel zijn volgens Zuidema: vogels. Zijn dorpsgenoot Tjerk Zwanenburg is tuinvogelconsulent. In die rol adviseert hij mensen om hun tuin zo vogelvriendelijk in te richten. Voor deze koude periode heeft hij enkele tips.

'Dat begint met voeren. Zaad, maar ook vetbollen', vertelt Zwanenburg. 'Maar ook iets heel simpels als een appel. Neem een appel, snij 'm in partjes en verspreidt die dor de tuin. Daar komen ook vogels op af.'

Een roodborstje (Foto: Joop Harms)

Brood raadt hij af. 'Een paar kleine stukjes is geen probleem, maar bij voorkeur niet meer dan dat. Alles waar zout in is, is slecht voor de vogels. Er is speciale pindakaas als vogelvoer, zonder zout. Dus niet de pindakaas die we op ons broodje smeren. Dat geldt overigens ook voor boter.'

'Bij pinda's adviseren we metalen constructies, zodat ze niet verstrikt raken in een netje. Er zijn ook kant en klare huisjes te koop bij goede dierenwinkels en de Vogelbescherming. Dat is veel beter voor de vogels dan de netjes.'

Extra water of niet?

En hoe zit het met het welbekende schoteltje water? 'Het valt op dit moment mee met de behoefte aan water, want ze kunnen eten van de fijne poedersneeuw en krijgen daarmee vocht binnen. Als die hard bevroren raakt, dan is extra water wel aan te bevalen. Eigenlijk heb je bewegend water nodig in de vorstperiode. Doe er geen zout in, hooguit heel klein beetje suiker. En vaker verversen, want het duurt toch even tot het bevroren is.'

De Vogelbescherming geeft online nog meer tips om vogels de winter door te helpen. De tips lees je hier.

