Vrijwilligers gezocht bij hospice: 'Het is een hele warme plek'

Hospice Gasthuis in Hoogezand krijgt de roosters nog net rond, maar het is krap. Dus zijn ze op zoek naar vrijwilligers.

De coronapandemie maakt die zoektocht niet makkelijker, geeft Bert Kolk, voorzichter van stichting Humanitas Midden-Groningen toe. 'Er is toch een angst bij vrijwilligers om allerlei werkzaamheden te doen', ziet hij.

Roosters

De afgelopen tijd haakten meerdere vrijwilligers af bij het hospice. 'Een paar vanwege corona, de rest om andere redenen. Er is weinig nieuwe aanwas bijgekomen, dus het wordt af en toe een beetje nijpend', aldus Kolk.

Er wordt in het hospice gewerkt met roosters. De dag wordt opgedeeld in drie diensten: ochtend, middag en avond. 'Mensen kunnen zelf aangeven wanneer ze kunnen en willen werken en het rooster is ruim van tevoren bekend.'

Niet beladen

De bewoners van het hospice zitten in de laatste fase van hun leven, ze komen naar het gasthuis om te sterven.

Het vrijwilligerswerk is in principe door iedereen te doen, vertelt Kolk. 'Het is mantelzorg, net als wat iedereen thuis ook zou kunnen doen. Je hebt er geen speciale opleiding voor nodig, wel wat menselijke ervaring.'

Angst om in een hospice aan het werk te gaan, is volgens Kolk niet nodig. 'Men denkt vaak dat het heel beladen is, maar het is juist een hele warme plek. Mensen die hier komen hebben alles achter zich gelaten en weten wat er gaat gebeuren. Daardoor is het juist heel ontspannen.'

Lees ook:

- Hospice Stadskanaal in zwaar weer door coronagevolgen: 'Vaste lasten lopen door'

- Hospices houden virus buiten de deur

- Gasthuis zoekt vrijwilligers voor 'mooi en dankbaar werk'