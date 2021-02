‘Het is best eng, ik kijk de hele tijd over mijn schouder’

Kees is jongerenwerker en zoekt tijdens de avondklok rondhangende jeugd in Appingedam.

De avondklokmaatregel wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Voor Kees betekent dat dat zijn rondes door blijven gaan. Hij werkt bij jongerenwerk Eemsdelta en houdt 's avonds een extra oogje in het zeil.

Jongerenwerker Kees Buma (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Als we jongeren tegenkomen gaan we met ze in gesprek. Niet belerend want ze weten zelf ook wel wat een avondklok inhoudt. We willen vooral horen waar ze behoefte aan hebben', zegt Buma. Op zijn fiets gaat hij zowel voor als tijdens de avondklok de plekken bij langs waar vaak jeugd te vinden is.

Goed contact houden

'Het is nu rustig', legt Buma uit. Hij komt alleen een groepje tegen dat al onderweg naar huis is en de politie die controleert. Maar daarvoor heeft Kees een werkgeversverklaring waarin staat dat hij voor zijn werk op straat moet zijn. 'Toevallig werken deze agenten hier normaliter niet want we werken ook samen met de buurtagenten en de gemeente. Als die signalen krijgen van een plek met overlast dan gaan we daar heen.'

Het is leeg in Appingedam tijdens de avondklok (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook met jongerengroepen wordt door het jongerenwerk nauw contact onderhouden. 'We zitten in een appgroep en houden zo contact.' Deze avond gaat Buma onverrichter zake naar huis.

Eng stil

In de stad Groningen fietst Merlyn Martowirono uit Haren. Ze is thuiszorgmedewerker bij ZINN en heeft avonddienst. 'Ik ga bij mensen langs om ze bijvoorbeeld te helpen met eten en medicijnen of ik maak ze klaar om naar bed te gaan', legt Martowirono uit.

Thuiszorgmedewerker Merlyn Martowirono (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nu ze met de avondklok te maken heeft vindt ze het fietsen door de stad spannend. 'Normaal is het op de plekken waar ik kom natuurlijk veel drukker. Maar nu is het heel leeg en stil. Daardoor ben ik angstig en kijk ik goed over mijn schouder of er echt geen andere mensen zijn.'

Het is stil op straat in de stad Groningen tijdens de avondklok (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hoewel ze de fietstochtjes door de donkere straten eng vindt, blijft Merlyn haar werk doen: 'De cliënten en het werk zijn belangrijk voor mij'.

