IJsmeester Kornhorn hoopt op beter ijs: 'Het ligt er slecht bij'

Poelman kijkt vanaf de rand van de ijsbaan uit over de baan. Geen witte ijsvloer, maar een bruin ijslaagje ligt er. 'Er is sneeuw opgewaaid, dus het ligt er slecht bij.'

Poelman hoopt dat het de komende dagen beter wordt. 'Het was vanochtend al beter dan gisteren. En ik kon er al op staan. Hopelijk kunnen we morgen of overmorgen schaatsen.'

Is er niets te doen om de ijskwaliteit te verbeteren? 'Ja, de brandweer vragen om er water op te spuiten. Maar toen we dat een paar jaar geleden deden, kregen we allemaal bobbels in het ijs, dus dat was ook niet de oplossing', weet Poelman nog.

Penningmeester Bep Hijlkema is er ook. 'We moeten gaan kijken wat er mogelijk is als we open gaan', vertelt ze. Vanwege de coronamaatregelen moet de kantine dicht blijven en ook koek en zopie is in onze provincie niet toegestaan.

Dinsdagavond komt het bestuur bij elkaar om te overleggen. 'Het mooiste is gewoon als de kinderen zo snel mogelijk het ijs op kunnen. Het is al weer twee jaar geleden dat we open waren en toen was het ook maar een of twee dagen', herinnert Hijlkema zich.

