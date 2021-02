Onafhankelijk Raadsman stopt na acht jaar; Nationale ombudsman neemt rol over

De rol die Leendert Klaassen sinds 2013 invult als Onafhankelijk Raadsman Aardbevingen houdt eind dit jaar op te bestaan. Daarmee komt er na acht jaar een einde aan de klachtenbemiddeling in het aardbevingsgebied. De Nationale ombudsman neemt de ombudsrol dan over.

'Ik moet nog even wennen aan het idee', zegt Klaassen. 'Maar het houdt ook nu nog niet meteen op. Ik ga dit jaar nog door.'

Van de overheid

Met de aanstaande wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen komt de versterkingsoperatie definitief in handen van de overheid. Bij de schadeafhandeling was dit al het geval. Wettelijk gezien is het dan ook aan Nationale ombudsman Reinier van Zutphen om vragen, signalen en klachten van inwoners op te pakken.

'Dit betekent dat na acht jaar de rol van de Onafhankelijke Raadsman eind 2021 stopt', schrijft de Nationale ombudsman op de eigen website. 'Voor de Raadsman en de ombudsman staat het belang en de behoefte van de inwoners voorop. Zo blijft de klachtbehandeling van Groningers over de gevolgen van de gaswinning goed geborgd.'

Jaar van de overgang

Dit jaar werken de twee organisaties nog samen aan een overgang. Leendert Klaassen heeft er vertrouwen in dat dat goed komt. 'De functionaliteit van de Onafhankelijk Raadsman wordt overgenomen door de Nationale ombudsman, maar op een manier die lijkt op de onze', zegt hij. 'We kijken ook nog naar een steunpunt in de regio, de ombudsman voelt daar ook wel voor.'

Klachten

Sinds 2013 kreeg Klaassen als Onafhankelijk Raadsman 1843 meldingen binnen. Meer dan 1300 klachten gingen over de schadeafhandeling, 227 klachten gingen over de versterkingsoperatie.

'Het is best veel, maar als je het relateert aan het grote aantal schades is het ook weer niet zo veel', vertelt hij. 'Maar het patroon is wel interessant. Bepaalde elementen zoals de communicatie, de lange wachttijden en de ondoorzichtigheid zijn in al die tijd niet echt verbeterd.'

