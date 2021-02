‘Bewaker’ crystal meth lab Lucaswolde blijft vastzitten

De 64-jarige man uit Almere die is opgepakt in een drugslab in Lucaswolde, was volgens de eigenaar van het pand een bewaker.

De 64-jarige verdachte ontkent de drugs gemaakt en verhandeld te hebben, wat het Openbaar Ministerie hem dinsdag verweet tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Zelf zegt de verdachte dat hij van het drugsafval drugs had moeten maken, maar dat dit nooit gebeurd is.

Ongeloofwaardig, zo vindt de officier van justitie. De man werd op 27 oktober aangetroffen in een draaiend lab aan de Munnekeweg in Lucaswolde. Zijn dna is aangetroffen op een gezichtsmasker dat in het lab aanwezig was.

Man deed boodschappen voor drugslab

Uit telefoon- en observatiegegevens blijkt ook dat de man meerdere dagen aanwezig was bij het lab en boodschappen als maatbekers en pannen haalde die nodig zijn om de drugs te bereiden.

Samen met twee Amsterdammers, die kok en klusjesman waren in het lab, fabriceerde en verhandelde hij crystal meth. De zwaar verslavende drug komt in Nederland amper voor. Volgens de advocaat van een van de Amsterdammers is de meth bedoeld voor de Aziatische markt. Dat verklaart mogelijk ook de Chinese afkomst van de Amsterdammer en de Almeerder.

Ook betrokken bij Fries lab

In het Groningse lab werd 30 kilo methamfetamine-olie aangetroffen en 3 kilo crystal meth. De Almeerder wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een zelfde drugslab in het Friese Wanswert. Daar werd voor vier miljoen euro aan meth aangetroffen in februari vorig jaar.

De zaak wordt in juni of juli inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijven de verdachten in de cel.

Lees ook:

- Amsterdammers waren klusjesman en crystal meth-kok in drugslab Lucaswolde

- Justitie jaagt op schuurhuurder drugslab Lucaswolde

- Vermoedelijk eerste crystal methlab van Groningen opgerold, maar wat doet de drug precies?