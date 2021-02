Wanneer krijgt Groningen weer nieuwe vaccins?

Het is nog onduidelijk en onzeker wanneer de eerstvolgende groepen in Groningen daadwerkelijk hun vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Vorige week kwam minister Hugo de Jonge met de laatste aanpassingen aan de volgorde, maar vooralsnog is het AstraZeneca-vaccin in onze provincie nog niet beschikbaar.

Woensdag moet daar meer duidelijk over worden, zegt het RIVM.

Eerst de 63- en 64-jarigen

Nogal wat verschillende groepen staan nu bovenaan de lijst om met dat vaccin geprikt te worden. De groep 60-64 jarigen is aan de beurt en moet voor de prik naar de huisarts. 'Maar het is onbekend wanneer het vaccin in Groningen wordt geleverd. Ze beginnen in Zeeland', vertelt huisarts Roland Riemersma in Appingedam.

Omdat er voorlopig sowieso niet genoeg vaccin komt, zijn alleen de 63-en 64-jarigen aan de beurt. Dat kan volgens Riemersma rare situaties opleveren. 'Dan kun je dus krijgen dat op basis van deze leeftijdselectie bij een echtpaar de ene wel en de andere niet wordt gevaccineerd.'

Thuiszorgmedewerkers mogen ook

Ook de thuiszorgmedewerkers staan op de rol voor AstraZeneca. Peter de Boer, manager HR& ICT van TSN Thuiszorg, is blij dat zij nu ook mogen, maar wanneer het gaat gebeuren? 'Gelukkig is dit nu besloten. Voor eind maart zou iedereen de eerste prik moeten hebben.'

Maar voor het zover is zijn nog andere groepen aan de beurt, schetst hij. De medewerkers van verpleeghuizen die in de eerste ronde geen plekje met het Pfizer-vaccin konden bemachtigen mogen eerst. Ook de medewerkers van gehandicaptenzorginstellingen gaan voor. 'We krijgen nog een bericht wanneer de GGD's er klaar voor zijn.'

Ook GGD wacht op Den Haag

'We staan klaar, zodra het vaccin er is', zegt Hanneke Mensink van de Groningse GGD. De GGD moet een seintje krijgen wanneer en hoeveel vaccin er beschikbaar komt. Zo ging het ook bij de vorige groepen. 'Dan weten we hoeveel meer per dag we kunnen vaccineren. Dan worden die afspraakmogelijkheden opengezet en kunnen mensen via de landelijke lijn een afspraak maken.' Op dit moment is alleen duidelijk dat het verspreid over februari en maart zal zijn.

We kunnen niet op één middag heel veel mensen tegelijkertijd vaccineren Huisarts Roland Riemersma

Van de alleroudsten naar de zestigers

De afgelopen weken hebben de GGD's de alleroudsten die zelf naar de vaccinatielocatie konden komen ingeënt; de 80-plussers. De mensen in deze leeftijdsgroep die niet meer mobiel zijn, krijgen voorlopig nog geen vaccin. Dit moet de huisarts doen, maar wanneer er voor hen een vaccin is, weet niemand. Voor deze groep is het AstraZeneca-vaccin namelijk niet geschikt, dat heeft bij ouderen onvoldoende werking. Zij moeten wachten op nieuwe leveringen van Pfizer of Moderna en ondertussen gaat AstraZeneca deels naar zorgmedewerkers (via de GGD) en deels naar de zestigers (via de huisarts).

Huisartsen staan voor logistieke uitdaging

Huisarts Riemersma ziet ondertussen nog heel wat hobbels op de weg. 'Het is niet even een massavaccinatie zoals de griepprik. Dit is veel ingewikkelder.' Omdat het om een beperkte leeftijdsgroep gaat, kunnen huisartsen maar kleine aantallen tegelijk uitnodigen.

'Bovendien moeten we de mensen na de prik nog een kwartier blijven observeren vanwege eventuele allergische reacties. Dat betekent dat we niet op één middag heel veel mensen tegelijkertijd kunnen vaccineren, maar dat we veel meer tijd kwijt zijn. Het is de vraag of we dat allemaal in ons gezondheidscentrum kunnen organiseren of dat we een gymzaal of iets dergelijks moeten huren.'

Riemersma is ook bezorgd over de gevolgen voor de 'gewone' patiëntenzorg. 'We willen de praktijken niet te vaak moeten sluiten voor het vaccineren. Kortom een logistieke uitdaging.'

We hebben natuurlijk het liefst een vaste datum zodat je weet waar je naartoe moet werken Marian Blaauw - Doktersdienst Groningen

Doktersdienst wacht ook op vaccin

Ondertussen zijn ook de ouderen in kleinschalige woonvormen in Groningen (zoals sommige groepshuizen voor mensen met dementie) nog niet ingeënt. Dit gebeurt door een team van de Doktersdienst Groningen. In drie regio's is dit al gestart, maar in Groningen is nog geen vaccin (Moderna/Pfizer) beschikbaar gesteld.

Marian Blaauw van Doktersdienst Groningen: 'We hebben natuurlijk het liefst een vaste datum zodat je weet waar je naartoe moet werken. Maar we hebben ook wel begrip; iedereen werkt zo hard om het voor elkaar te krijgen.'

Het beeld dat naar voren komt is er al met al één van onzekerheid. Huisarts Riemersma: 'Alles kan volgende week zo weer anders zijn. Misschien willen ze dan toch dat we het vaccin reserveren voor 55-minners. Het is complex en ingewikkeld zo.'

Peter de Boer van TSN Thuiszorg: 'We zullen blijer zijn als iedereen gevaccineerd is.'

De huisartsen mogen met het AstraZeneca-vaccin ook het eigen personeel dat de prikken moet zetten inenten. Naast de 63-en 64-jarigen krijgen ook drie specifieke groepen patiënten van huisartsen het vaccin alvast toegediend: mensen met het syndroom van Down, mensen met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling moeilijk gaat en mensen met extreem overgewicht. Ook de GGZ-instellingen kunnen AstraZeneca krijgen voor hun medewerkers en cliënten in instellingen en hun crisisdiensten.

