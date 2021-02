Hoe schaats je veilig op natuurijs? 'Ga nooit alleen en neem altijd prikkers mee'

Zodra het twee nachten gevroren heeft is Imelman met zijn vaste clubje 'ijsverkenners' op het Paterswoldsemeer te vinden. Ze beoordelen de ijsdikte en proberen uit waar al geschaatst kan worden.

Vertrouwen op de stok

Gewapend met een lange stok, een dik stuk touw en ijzeren 'prikkers' begeven de natuurijsliefhebbers zich dinsdagochtend op het Paterswoldsemeer. Want hoe gevaarlijk het er soms ook uitziet, onvoorbereid gaan ze nooit op pad.

'We nemen totaal geen risico's', zegt Imelman. 'Met een lange stok tikken we meter voor meter op het ijs om te kijken of het dik genoeg is. Als je ziet dat het ijs van kleur verandert, houd je in en tik je op de nieuwe kleur. Zo beoordeel je de dikte.'

Hoge harde scheuren betekent sterk ijs, kleine scheurtjes wijzen op zwak ijs Marten Imelman - IJsfluisteraar

Waar de ijsdikte op zwart ijs met het blote oog goed te zien is, zorgt de sneeuw voor een probleem. 'Nu is het een ander verhaal', zegt Imelman. 'Je kunt de dikte inderdaad niet aflezen. Ook niet aan luchtbellen in het ijs, want die zie je niet. Daarom is de stok zo belangrijk.'

Voor een ijsfluisteraar is ook het geluid dat het ijs maakt als je erover schaatst belangrijk. Imelman: 'Aan de manier waarop het breekt, kun je horen of er verband is. Hoge harde scheuren betekent sterk ijs, kleine scheurtjes wijzen op zwak ijs.'

Tips om veilig het ijs op te gaan

Wie zelf het ijs op wil, kan zich maar beter goed voorbereiden. Gevaar ligt volgens Imelman zeker met de huidige ijskwaliteit nadrukkelijk op de loer. Maar wat moet je meenemen als je op pad gaat?

'Ga in elk geval nooit alleen het ijs op en koop ijsprikkers om jezelf uit een wak te kunnen trekken. Die kosten twee tientjes. Neem ook een dik touw en droge kleren mee. Verder moet je alleen gaan schaatsen waar anderen al zijn geweest. Ga nooit buiten de uitgezette baan schaatsen.'

Hoe red je jezelf of een ander uit een wak?

Imelman heeft ook wat tips voor schaatsers die alsnog door het ijs zakken. 'Ga er zo snel mogelijk uit', klinkt als een inkopper, maar is van levensbelang.

'En hoe harder je gaat, hoe dieper je in het water zakt. Probeer er dan met ijsprikkers uit te komen. Ik heb zelf weleens een schaats als prikker gebruikt en daarna mijn voet op het ijs gezet, want met je handen krijg je geen grip op ijs. Als je prikkers bij je hebt, kun je bovendien anderen redden.'

De ijskwaliteit is belabberd

Voor wie zich verheugt op een strakke ijsvloer op het Paterswoldsemeer, is er slecht nieuws. De kwaliteit van het natuurijs was dinsdag nog belabberd, vindt Imelman.

'Het ijs is heel slecht. Doordat de sneeuw met water is vermengd, krijg je een hobbelige vloer. We gingen struikelend over het ijs en ik twijfel zelfs of ik wel weer ga. Het Hoornsemeer (aan de kant van Stad, red.) en het stuk richting de molen is vannacht wel mooi dichtgevroren. Dat gaan we morgenochtend uitproberen.'

