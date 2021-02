Verdachte (44) moord op Els Slurink blijft vastzitten

Vanwege de nieuwe campagne van de politie is deze oproep op meerdere plekken in Groningen te zien (Foto: ANP)

Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. De man werd afgelopen vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Slurink in 1997 aan het Van Brakelplein in Stad. A., die in Geldrop woont, staat bekend als een veelpleger.

Messteek

De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Ten tijde van de moord was A. 20 jaar.

In maart 1997 werd Slurink om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein. Een messteek in het hart werd de 33-jarige psychologe fataal. Jarenlang beet de recherche de tanden stuk op de dood van de vrouw. Een verdachte werd nooit aangehouden, tot afgelopen vrijdag.

140 tips

Die aanhouding kwam niet uit het niets: de politie besloot recent de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen. In Groningen hing een grote poster van Slurink in 100 bushokjes en Opsporing Verzocht besteedde extra aandacht aan de zaak. Er kwamen 140 tips binnen.

Of een van deze tips heeft geleid tot de aanhouding van A. is niet bekend. Wel is bekend dat A.'s naam al in het dossier van de politie voorkwam.

Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht werd duidelijk dat de politie een toevallige ontmoeting tussen Slurink en haar moordenaar aannemelijk acht. Veel aannemelijker dan iemand die zij kende; deze scenario's waren in eerder onderzoek op niets uitgelopen.

