Van blubber naar stenen: Stadsnomaden krijgen toch een andere plek

Stadsnomade Berber, 'liever geen achternaam', is blij dat ze samen met haar medebewoners kan verkassen. Toch geeft de verhuizing ook een dubbel gevoel.

'We kunnen hier echt niet blijven, maar de plek waar we nu naartoe gaan is ook niet echt een plek waar je wil wonen. Het is een inspiratieloze parkeerplaats.'

Verhuizing naar blubberige bult

De gemeente Groningen bracht de stadsnomaden onder op de Gideonbult nadat ze een oude schroothandel aan de Ulgersmaweg hadden gekraakt. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) was dat terrein het enige wat de gemeente voorhanden had. De locatie stuitte op veel weerstand bij de stadsnomaden. Het onverharde veld was door de weersomstandigheden een blubberige bedoening geworden.

Berber vertelde na de verhuizing dat er sprake was van 'veel misstanden', zoals een naburige opslag voor chemische stoffen en vervuilde grond.

De modderige toegangsweg naar de Gideonbult (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Geen tijd gehad om terrein aan te pakken'

De gemeente hield voet bij stuk, maar door de staat van het terrein is ze nu toch van mening veranderd. 'De mensen moesten snel naar de huidige locatie toe en dat heeft ervoor gezorgd dat we geen tijd hadden om het terrein aan te pakken', laat een woordvoerder weten. 'De situatie is onwenselijk en daarom hebben we een alternatief.'

Dat alternatief is dus een parkeerterrein achter de Ikea. Dat stuk grond is van de gemeente. De stadsnomaden kunnen er een aantal maanden verblijven.

'Liever naar een groenere plek'

De gemeente heeft eerder al laten weten dat ze de stadsnomaden willen faciliteren en dat er ook ruimte is voor die manier van wonen. Een vaste plek heeft de groep nog niet toegewezen gekregen. Het is overigens ook maar de vraag of de woonwagenbewoners dat willen.

'We hoeven niet per se jarenlang op één plek te blijven. We zijn mobiel en kunnen dus ook op plekken staan die de gemeente nog niet gebruikt, maar die wel een groene omgeving hebben. Die plekken zijn er ook wel. Het is wel opvallend dat we nu naar deze nieuwe plek worden gebracht, alsof dat de enige plek is', zegt Berber die denkt dat er betere alternatieven zijn.

Of dat betere alternatief er komt is nog even afwachten. De gemeente wil in samenspraak met de stadsnomaden kijken naar een andere, meer definitieve locatie.

