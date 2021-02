Basisscholen worstelen met coronaregels: 'We doen ons best'

Leerlingen in de klas bij obs Garmerwolde (Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)

Op de dag dat ook in Groningen de basisscholen weer open gaan, blijkt hoe moeilijk het is om de coronaregels na te leven. Scholen zitten nog met tal van vragen over de praktische toepassing van de richtlijnen.

Hoeveel leerlingen mogen er aan een tafeltje in de onderbouw? Mogen de groepen op hetzelfde moment pauze hebben en zijn de mondkapjes verplicht op de gangen? Het zijn een paar voorbeelden van onduidelijkheden die deze dinsdag de kop op steken.

'Wij doen ons best, maar het lukt ons niet om alles precies volgens de regels te doen', zegt locatiemanager Annemarie Visscher van obs Garmerwolde, in Garmerwolde.

Mondkapje op? 'Gezichtsexpressie kun je niet missen'

De school heeft routes aangebracht en, zo goed en kwaad als het gaat, de groepsgrootte aangepast volgens de RIVM-richtlijnen.

'Mondkapjes in de bovenbouw worden sterk aangeraden', zegt Visscher. 'Maar voor de leerkrachten en leerlingen is de gezichtsexpressie nog zo belangrijk, dat kun je niet missen.'

'Ik heb me thuis best eenzaam gevoeld'

Karlijn Boogers uit groep 8 is superblij dat ze weer naar school mag: 'Ik heb mij thuis soms best eenzaam gevoeld', bekent ze. 'Er waren dagen dat ik niemand zag. Gelukkig is dat nu voorbij.'

Volgens de locatiemanager is het allemaal nog even wennen. 'Het belangrijkste is dat we elkaar weer zien, af en toe een schouderklopje kunnen uitdelen, dat er weer contact is.'

