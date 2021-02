Minister: ‘Gevangenis Ter Apel hield zich niet aan interne coronaregels’

De organisatie zou afgesproken hebben dat groepsactiviteiten met maximaal 30 personen zouden moeten plaatsvinden. In Ter Apel hield men zich daar niet aan. Dat gebeurde pas nadat er meerdere coronabesmettingen werden geconstateerd.

‘De directeur is op dit punt om meer scherpte gevraagd’, schrijft de minister op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP).

Het Kamerlid stelde de vragen over de PI Ter Apel naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord. Vakbond FNV en medewerkers van de gevangenis trokken in januari aan de bel nadat er meerdere coronabesmettingen waren vastgesteld. De PI in Ter Apel bevestigde dat toen.

Een derde van de gevangenis had corona

Een dag later besluit het gevangenisbestuur om de gehele gevangenis in lockdown te doen. Nadat iedereen is getest blijkt een derde van alle gevangenen corona te hebben.

Daarmee heeft de gevangenis de meeste vastgestelde besmettingen van alle gevangenissen in Nederland. Waarom het in Ter Apel uit de hand is gelopen? 'Uit het bron en contactonderzoek van de GGD is geen directe verklaring gevonden voor het hoge aantal besmettingen in de PI Ter Apel', schrijft de minister.

Nu blijkt een directeur zich niet aan de afspraken heeft gehouden, slechte zaak Michiel van Nispen (SP) - Tweede Kamerlid

Van Nispen is geschrokken van de beantwoording: 'Eerst schreef Dekker aan de Kamer dat er alles aan gedaan zou worden corona buiten de PI’s te houden. Dat zou ook kleinere groepen moeten betekenen (brief van oktober).'

Het Kamerlid vervolgt: 'Nu blijkt een directeur zich daar gewoon niet aan te hebben gehouden, slechte zaak, en schrijft Dekker aan de Kamer dat dit met inachtneming RIVM richtlijnen gebeurde. Dat klopt dus gewoon niet.'

Gevangen werden als gezonde groep beschouwd

De gevangenis in Ter Apel liet eerder al weten dat gedetineerden voor de besmettingen als 'gezonde groep' worden beschouwd en daarom het niet nodig is om onderling afstand te houden.

'Ze komen niet buiten de gevangenis en kunnen alleen bezoek ontvangen achter glas. Kortom: ze kunnen elkaar niet besmetten', zei een woordvoerder eerder. Na de constatering van de eerste besmettingen in januari neemt de gevangenis extra maatregelen.

