Boer Schildwolde tegen andere grondbezitters: 'Teken niet voor windpark'

Akkerbouwer Dolf Vink uit Schildwolde roept grondbezitters in de buurt op geen zaken te doen met het bedrijf Pure Energie. De producent van duurzame energie probeert grondposities te verwerven in het gebied om daar in de toekomst een windpark te bouwen.

Vink hoorde van de plannen doordat hij via een vriend een conceptcontract van Pure Energie onder ogen kreeg. 'Dat was een plan voor een windmolenpark tussen Schildwolde en Noordbroek en daar stonden een paar percelen ingetekend met namen daarbij. Mijn naam stond er ook bij en ik wist helemaal van niks', aldus Vink.

Vink is naast boer ook fractielid van de VVD in Midden-Groningen en heeft zich altijd uitgesproken tegen windmolens. 'Het viel mij dan ook rauw op het dak. Ik was best wel boos op de plannenmakers dat ze mijn naam daar zomaar in hebben gezet, zonder ook maar ooit met mij gepraat te hebben.'

'We praten met grondbezitters'

Ontwikkelaar Pure Energie wil zelf nog niet spreken van een concreet plan, maar heeft wel ideeën voor het gebied. Het bedrijf geeft ook toe in gesprek te zijn met grondbezitters in de regio. 'Wij zijn continu op zoek naar nieuwe plekken om duurzame energie op te wekken. Soms zijn die plekken al getoetst aan overheden, maar soms ook nog niet', zegt directeur windenergie Arthur Vermeulen van Pure Energie.

Wat de plannen precies behelzen is nog onduidelijk. Volgens Vink zou het gaan om een park van 15 tot 20 molens. De windmolens zouden nog groter zijn dan de molens bij windpark N33, waarvan de tiphoogte 200 meter is.

De gemeenteraad en het college van Midden-Groningen hebben zich eerder duidelijk uitgesproken tegen nieuwe initiatieven in het gebied, maar daar lijkt Pure Energie zich niets van aan te trekken. 'Soms ga je af op toekomstig beleid. Wat het ene jaar niet kan, kan het andere jaar soms ineens wel', aldus Vermeulen.

'Gebied wordt voor 20 jaar gegijzeld'

Vink nam op zijn eigen Facebookpagina afstand van de plannen. Hij wil er niet mee worden geïdentificeerd en hoopt dat andere grondbezitters in de omgeving hetzelfde doen.

'Als ze een handtekening hebben, dan wordt het hele gebied eigenlijk voor de aankomende twintig jaar gegijzeld, want het kan heel lang duren voor die juridische procedures gelopen zijn. Of dat er misschien toch over twaalf jaar een aanwijzingsbesluit komt vanuit het Rijk of de provincie, want daar zijn al zoveel boeren die mee willen doen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben', zegt Vink.

Hij stoort zich vooral aan de werkwijze van Pure Energie. Hij ziet liever dat het bedrijf eerst kijkt of er draagvlak is in de omgeving voordat er gesprekken plaatsvinden over grondposities.

'Draagvlak is belangrijk'

Pure Energie noemt draagvlak ook belangrijk. 'Sinds 2013 werken we voor al onze projecten altijd samen met een lokale energiecoöperatie. Die betrekken we vanaf het prilste begin bij de plannen', zegt Vermeulen van Pure Energie. Toch wordt er in dit stadium, buiten de grondbezitters, nog niet met de omgeving gesproken door de exploitant van duurzame energie. 'Daar is het nu echt nog te prematuur voor. Zo concreet is het plan nog niet', aldus Vermeulen.

