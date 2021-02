'Verdachte moordzaak Els Slurink is gevonden dankzij dna-match'

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Dankzij nieuwe technieken kon er vorig jaar alsnog een dna-profiel worden gemaakt van het gevonden sporenmateriaal.

Veelpleger

De verdachte is de nu 44-jarige Jahangir A. Hij staat bekend als veelpleger. Om die reden zit zijn dna in de landelijke databank. In december werd een dna-profiel dat bij Slurink was gevonden, ingevoerd en zo is het tot een match gekomen.

Het onderzoek naar de dood van Els Slurink werd begin dit jaar heropend. De 33-jarige psychologe werd in maart 1997 om het leven gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein. Een messteek in het hart werd haar fataal.

Arrestatie

Jarenlang beet de recherche de tanden stuk op de dood van de vrouw. Een verdachte werd nooit aangehouden, tot afgelopen vrijdag.

Eerder vandaag werd bekend dat A. langer vast blijft zitten.

Lees ook:

- Verdachte (44) moord op Els Slurink blijft vastzitten

- 'Verdachte moord Els Slurink is oud-veelpleger en kwam al voor in politiedossier'

- Doorbraak in moordzaak Els Slurink: 44-jarige man aangehouden