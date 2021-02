Na 16 jaar kan het weer: ijswadlopen

'Als je hier in de zomer loopt dan zak toch echt wel, zeker in het beginstuk, tot je knieën weg', zegt wadloopgids Linda de Hoop. 'Maar nu is het Wad hard en kun je er overheen lopen zonder weg te zakken.'

Wadlopen met droge voeten

De Hoop, gewapend met rugzak en wadloopstok ('die moet je altijd bij je hebben') kan in deze coronatijd met maximaal twee personen het Wad op. Hebben de lopers in de zomer hoge gympen aan om te voorkomen dat het schoeisel in het slik wordt vastgezogen, door de harde ondergrond kunnen ze nu met rubber laarzen, en dus droge voeten, op pad.

Zulke omstandigheden maken we maar zelden mee Linda de Hoop - wadloopgids.

De vrieskou levert mooie plaatjes op: ijsschotsen die drijven in het zoute water, rijsdammen waarachter zich sneeuw heeft verzameld en bevroren voetafdrukken van andere wadlopers in het slik.

De vrieskou laat zijn sporen na (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Veel mensen denken dat je alleen maar in de zomer kunt wadlopen', zegt De Hoop. 'Maar we doen dit het hele jaar rond. Zulke omstandigheden als deze week maken we maar zelden mee. In 2018 heeft het ook streng gevroren, maar zelfs toen had je niet van die schotsen die je nu ziet drijven.'

