Coldcaseteam schoof inbrekersscenario aan de kant: ‘Ik verwijt dat mijzelf ’

Afgelopen vrijdag werd bekend dat veelpleger Jahangir A. (44) uit Geldrop is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Slurink. Hij was 20 jaar toen Slurink omgebracht werd.

Die aanhouding kwam niet uit de lucht vallen: de politie haalde in januari de zaak van de plank en hing in de stad 100 posters op met de foto van de vermoorde psychologe. Ook werd uitgebreid aandacht aan de zaak besteed in Opsporing Verzocht. Het leverde 140 tips op.

Verdachte stond op lijst met bekende inbrekers

A. was een veelpleger die 24 jaar geleden, toen Slurink vermoord werd, in Groningen actief was. Zijn naam staat vanaf het begin in Slurinks politiedossier, net als die van een aantal andere inbrekers.

‘Nu denk ik: goh, ik had in de jaren na de moord weleens achter die lijst met inbrekers aan kunnen gaan. Wie waren die inbrekers en waar waren ze nu? Ik verwijt mezelf dat ik dat niet gedaan heb’, zegt Dijkema.

Met een gedeeltelijk dna-profiel konden we destijds geen mensen opsporen Klaas Jan Dijkema -Oud-rechercheur

Nieuwe dna-onderzoekstechniek geeft doorslag

Slurink werd in maart 1997 dood gevonden in haar woonkamer aan het Van Brakelplein in Stad. Een steek in het hart was haar fataal geworden. De politie zocht de dader aanvankelijk in haar privésfeer, maar vond niks. Ook het bewijs hield niet over: er was een vingerafdruk op een glas gevonden en een dna-mengprofiel onder de nagel van Slurink.

De Zeeheldenbuurt, waar Slurink woonde, had in die periode last van een inbraakgolf. Een van de scenario’s in het dossier was een fatale ontmoeting met een inbreker. Maar omdat er geen braaksporen waren gevonden en er niks uit de woning verdwenen was, werd dit spoor opzij geschoven.

Tot voor kort. Een nieuwe techniek om dna op te waarderen heeft tot een goed spoor geleid. Het leidde tot een match met dna van een veelpleger. ‘Toen ik op deze zaak zat, was de techniek nog niet zo ver’, zegt Dijkema. Hij praat over meer dan vijftien jaar geleden.

Het Van Brakelplein in Groningen, waar Slurink vermoord werd (Foto: Sjaak Kempe/Flickr (Creative Commons))

Moest campagne voor reuring zorgen?

‘We konden toen niet actief mensen opsporen met behulp van het destijds beschikbare gedeeltelijke dna-profiel. We konden alleen verdachten uitsluiten’, zegt hij. Dat gebeurde ook: diverse mannen is in de loop der jaren gevraagd dna af te staan. Telkens zonder resultaat.

‘We hebben heel vaak het NFI (Nederlands Forensisch Instituut, red.) gevraagd of ze het dna in deze zaak konden opwaarderen. Maar dat was niet mogelijk’, zegt Dijkema.

Alleen dna is niet voldoende om een zaak rond te krijgen. ‘Ze hebben blijkbaar meer nodig’, zegt Dijkema over het onderzoek. ‘Een nieuwe getuige, een belastende uitspraak in afgeluisterde telefoongesprekken of verdacht gedrag van de verdachte zelf, zoiets. Misschien zocht de politie dat en moest de campagne rond de moord voor reuring zorgen.’

