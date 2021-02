Jonkersvaart perfectioneert het ijs: 'Niet te veel reclame voor maken hè'

Het ijs op de Jonkervaart in het gelijknamige dorp moet mooier, maar vooral egaler. Daarom besloten Rick en Rien Stuut om Moeder Natuur een handje te helpen. 'Dit is sneeuwijs en dat is niks, daarom hebben we er een laagje water op gebracht. Daar wordt het mooi van.'

Rick draait dinsdagavond om klokslag negen uur de trekker met watertank weer het terrein op van het plaatselijke loonbedrijf.

Rien Stuut, eigenaar van het bedrijf, kijkt vol trots en kan een lach niet onderdrukken. 'We hebben zelf bedacht dat we mooi ijs willen hebben', zegt hij. De inwoners van Jonkersvaart willen maar wat graag op de vaart schaatsen en daarom helpen Rien en Rick dus een handje. Het is nu aan de natuur om het gedane werk te perfectioneren.

Werken aan vlak ijs

Rick hoeft niet zo nodig het woord te voeren, hij is in dit geval de uitvoerende kracht. Dinsdagmiddag begon hij al met het opbrengen van een extra laag water. Vanaf het loonbedrijf tot en met het einde van de vaart ter hoogte van De Wilp, dat was zijn route voor vandaag. Of het heeft geholpen moet woensdag blijken. Beiden hebben wel goede hoop. 'Er is een paar centimeter water over het ijs gegaan. Op die manier hebben we morgen mooi, vlak ijs', zegt Rien.

'IJs is niet kapot'

Het water is volgens Rien Stuut met zorg aangebracht. Het spuit dan wel met een flinke kracht uit de tank, maar het heeft het bestaande ijs niet opengebroken, zo constateerden ze tijdens een proefronde. 'We hebben eerst een klein stukje geprobeerd omdat we wilden kijken of het ijs ook ging scheuren of zakken, maar dat was niet het geval. Het was sterk genoeg en morgen moeten we zien hoe het er bij ligt.'

Reis niet af naar Jonkersvaart

De lokale ijsmeesters hebben nog niet eerder met dit bijltje gehakt, ze doen dit voor het eerst. Toch is het vertrouwen groot. Ze willen eigenlijk niet teveel aandacht voor hun werk. Ze hebben liever niet te veel publiek op hun kilometerslange ijsvloer. 'Je moet er dus niet teveel reclame voor maken he', zegt Rien lachend.



