Zuidbroek heeft het op een na meest gewaardeerde station van Nederland (update)

Het monumentale station Klimmen-Ransdaal in de Limburgse gemeente Voerendaal werd, net als in 2019, het meest gewaardeerd. Daarna volgt Zuidbroek.

Corona heeft invloed op het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door I&O research. Door corona waren de reizigersaantallen beduidend lager dan in de jaren ervoor. Op sommige kleine stations konden onvoldoende reizigers ondervraagd worden. Reizigers gaven een ruime 7 als rapportcijfer voor de corona-aanwijzingen op stations, zoals bestickering en looproutes.

Acht van de tien treinreizigers (79 procent) waren vorig jaar positief over de treinstations in Nederland en gaven die als rapportcijfer een 7 of hoger. In 2019 lag dat percentage met 77 procent maar net iets lager. In 2014 was slechts 65 procent zo te spreken over de stations.

'Opvolger' van Kropswolde

Aan de deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd wat ze van hun station vinden. Vorig jaar was Kropswolde het meest gewaardeerde station van onze provincie. Op de landelijke ranglijst eindigde het als achtste.

De top-3 van Groningen

De Groningse top-3 bestaat naast Zuidbroek verder uit Grijpskerk en Roodeschool. Beide stations halen een waardering van 92 procent. Zuidbroek scoort 94 procent.

'Deze stations hebben allemaal een upgrade ondergaan', is volgens stationsmanager Radjan Barhoe van de NS de verklaring. 'Zo zijn de perrons verbreed en verlengd vorig jaar, en is het meubilair op de perrons vervangen. Ook is er meer ruimte voor beschut wachten. Station Roodeschool is helemaal nieuwgebouwd in verband met de aansluiting naar Eemshaven.'

Dit bericht is aangevuld met informatie over de Groningse top-3

Lees ook:

- Kropswolde heeft meest gewaardeerde station van Groningen