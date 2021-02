Provincie: ‘Vaart maken met bouw nieuwe woningen’

Bouwvakkers buigen zich over het werkplan (foto ter illustratie) (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De provincie wil de gemeenten financieel ondersteunen om vaart te maken met woningbouwplannen. Voor de komende drie jaar is er voor gemeenten 863.000 euro beschikbaar om woningbouwplannen aan te jagen.

Met het geld kunnen gemeenten woningbouwexperts inhuren om zo goede woningbouwplannen te maken, die passen in de visie van een gebied of plaats.

Experts inhuren

‘Alles wordt zo gemakkelijker gemaakt’, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA). ‘De subsidie is niet bedoeld voor directe woningbouw, maar helpt gemeenten meer in de aanloopfase. Zij hebben meer budget om experts in te huren die hen kunnen helpen met specifieke regelgeving rond woningbouw. Zij kunnen ervoor zorgen dat gemeenten zo kunnen versnellen.’

Gemeenten kunnen volgens Van Dekken extra personeel inhuren om op zoek te gaan naar geschikte locaties, locaties met niet al te hoge grondprijzen en kunnen helpen om de vaart in nieuwe woningbouwplannen te houden. De regeling is bedoeld voor gemeenten uit de hele provincie, maar Van Dekken denkt dat gemeenten in de Ommelanden sneller aanspraak zullen maken op het geld, omdat daar de afgelopen jaren de nieuwbouwplannen stokten.

Kwantitatief en kwalitatief tekort

In het bevingsgebied wordt er vooral versterkt, vindt er sloop- en nieuwbouw plaats en in Oost-Groningen hadden gemeenten lange tijd de onderlinge afspraak dat er vanwege de krimp eerst woningen gesloopt moesten worden, voordat nieuwbouw was toegestaan.

De gemeenten in deze regio moeten wél rekening blijven houden met de onderlinge afspraken in het kader van de krimp, maar als nieuwe plannen in het zogeheten Oost-Groninger Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan passen, worden ze geholpen met provinciaal geld. Dat geldt ook voor plannen in de regio Groningen-Assen.

‘Er is sprake van zowel een groot kwantitatief als kwalitatief tekort aan woningen’, zegt Van Dekken. Om die reden moeten snel nieuwe woningen worden gerealiseerd.’

