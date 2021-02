Oorzaak hotelbrand Ter Apel na 51 jaar bekend: 'Het was een stommiteit'

Hij wil zijn verhaal doen om naar eigen zeggen ‘duidelijkheid te geven aan betrokkenen’. Wel anoniem, omdat hij bang is voor represailles. Zijn naam is bekend bij de redactie van RTV Noord.

Tal van herinneringen aan het hotel

Hotel Schot is in de jaren zestig de uitgaansplek van Ter Apel. Je kan er dansen, er is een bioscoop, slijterij, kegelbaan en je kan er zelfs een kroket uit de muur trekken. Veel (oud-) Ter Apelers hebben er nog goede herinneringen aan.

De automatiek bij het hotel (Foto: GAVA)

‘In 1969 heb ik er mijn vrouw ontmoet’, schrijft Dick de Vries op Facebook. ‘Zondagmiddag dansen en daarna een lekker patatje. Prachtige tijd’, weet Corry Brouwer zich nog te herinneren.

De watertanks van de brandweer bevroren

De eigenaren van het hotel, Tini Ebels en Eppo Visscher (senior), leven niet meer, maar hun oudste zoon kan zich de brand nog goed herinneren. ‘Het gebeurde hierachter’, vertelt Eppo Visscher (junior) wijzend naar de achterkant van een winkelpand aan het Molenplein in Ter Apel. Hij was acht toen het levenswerk van zijn ouders afbrandde.

Hotel Schot stond op de plek waar nu het inlooppunt van de gemeente is gevestigd. Het pand liep helemaal door tot aan het pand waar nu een notaris zit in de Hoofdstraat in Ter Apel. Het was ruim vijftig meter lang.

Het was een droom die ze in duigen hebben zien vallen Eppo Visscher - over het hotel van zijn ouders

De brand begon in een schuurtje achter het hotel, weet Eppo. Hij ontdekte de brand samen met een paar anderen en alarmeerde de brandweer. Die is in Eppo’s geheugen snel aanwezig.

‘Ik weet nog goed dat mijn vader zei: ‘De brandweer is er al’. Alleen was het één straaltje en daarna waren de tanks bevroren. Het was daarna wachten op andere teams om gaten in het ijs te maken’, vertelt Eppo.

Grote impact op de familie

Het enige wat zijn vader kon doen is toekijken hoe de brand zich verspreidt over het pand. Bijna het hele gebouw gaat verloren. Alleen de voorkant, het witte gebouw, blijft staan.

‘De brand heeft een hele grote impact gehad op onze familie. Zeker voor mijn vader’, weet Eppo zich te herinneren. ‘Hij heeft het er zijn hele leven over gehad. Het was een droom die ze in duigen hebben zien vallen.’

Hotel Schot in de jaren 60 (Foto: GAVA)

Sigarenwinkel in het voorste gedeelte

Het hotel is nooit in oude staat hersteld. In het begin waren er plannen om het hele hotel opnieuw te bouwen, maar daar is het nooit van gekomen. Na de brand zijn Tini Ebels en Eppo Visscher (senior) nog een sigarenwinkel begonnen in het voorste gedeelte, maar de bioscoop en danszalen verdwijnen voorgoed uit Ter Apel.

Het verhaal van de veroorzaker

We laten de verklaring van de veroorzaker van de brand zien aan de zoon van de eigenaar. Al knikkend luistert hij aandachtig naar die verklaring. ‘Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is’, zijn de eerste woorden van de veroorzaker.

‘Het was steenkoud die zondagmiddag op de eerste dag van 1970. Op deze nieuwjaarsdag was er verder in de wijde omgeving niks te doen. We bleven maar wat hangen.’

Onderweg naar huis hoorde ik de sirenes van de brandweerauto Veroorzaker brand Hotel Schot

‘Het was al donker en het vroor. Er lag een dun laagje sneeuw. De brommers hadden we achter Hotel Schot geparkeerd, in een schuurtje zonder deur, naast wat stro of hooibalen.’

‘Ik voelde in de jaszak van mijn stoere legerjas. Twee astronauten, ik weet het nog precies. Terwijl ik mijn sjekkie aanstak, stak ik ook twee rotjes aan. Het geknal werd overstemd door de blaffende knalpijpen van onze brommers. Onderweg naar huis hoorde ik de sirenes van de brandweerauto.’

Geen schuldgevoelens, 'ik voelde me lullig'

Of de veroorzaker zich schuldig voelt? ‘Nee’, zegt hij zelf. ‘Ik heb niks in brand gestoken, behalve dat rotje. Maar niks doelbewust in brand gestoken’, zegt hij.

Uit angst voor de mogelijke consequenties is hij nooit naar de politie gestapt. ‘Niemand wist het. Ik voelde me er lullig over. Ik wist niet zeker of ik schuldig bevonden zou worden door de politie’.

Toch wil hij het verhaal nu wel uit de doeken doen: ‘Ik wil dat de cirkel rond is’, is de reden. ‘Ik wil niet dat er achterdocht is naar anderen, bijvoorbeeld concurrenten of iemand die uit was op wraak. Ik wil die verhalen uit de wereld helpen. Het was een ongeluk, onvoorzichtigheid, pure stommigheid.’

Eppo Visscher wijst zichzelf aan op een familiefoto (Foto: Eigen foto)

'Laat hij zich maar een keertje melden'

Eppo Visscher slikt een keer na het bekijken van de verklaring en zegt: ‘Hij had een paar jaar eerder moeten komen’. Doelend op het overlijden van de eigenaren, zijn ouders. ’50 jaar na dato is natuurlijk wel heel erg triest om daar nu tekst en uitleg over te geven. Zeker nu blijkt dat iemand iets aangestoken heeft en dat daardoor de brand is ontstaan.’

Hij ging er altijd van uit dat het door vuurwerk is ontstaan van de nacht ervoor. Vuurwerk dat is blijven smeulen en in combinatie met de harde wind voor de vlammenzee heeft gezorgd.

‘Het verhaal wordt er niet anders van. Ik zou er eerder nog een beetje wrokgevoelens van krijgen dat die meneer er nu mee komt en niet eerder.’

Visscher wil daarom graag een keer een gesprek hebben met de veroorzaker. ‘Dat lijkt me wel eens een keer goed, dus laat hij zich maar een keertje melden. Dat lijkt me niet verkeerd.’