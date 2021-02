Kamer begint met parlementaire enquête gaswinning; Van der Lee voorzitter enquêtecommissie

In de Tweede Kamer is donderdagochtend officieel een begin gemaakt met de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. In een zogeheten constituerende vergadering is Tom van der Lee (GroenLinks) gekozen tot voorzitter van de enquêtecommissie.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) uit Groningen is de ondervoorzitter. Anne Kuik (CDA) - ook uit Groningen - zit eveneens in de enquêtecommissie.

De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voert het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.

De enquêtecommissie bestaat uit dezelfde acht Kamerleden die het afgelopen halfjaar het onderzoek hebben voorbereid, aangevuld met Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen die een eigen partij heeft opgericht. Zij kwam vier jaar geleden de Kamer in namens de Partij voor de Dieren.

Het is niet gezegd dat de huidige samenstelling van de enquêtecommissie definitief is, omdat er over vijf weken Tweede Kamerverkiezingen zijn. Voor een aantal Kamerleden, waaronder Van Kooten-Arissen, gaat het nog spannend worden of ze worden herkozen.

Twee jaar lang

De parlementaire enquête gaat zeker twee jaar duren: het rapport wordt in februari 2023 verwacht. De openbare verhoren onder ede starten in de zomer van 2022 en duren tot en met oktober, zo is de globale planning. De commissie begint nu eerst met het verzamelen van tal van documenten.

De centrale vraag die de enquêtecommissie beantwoord wil zien worden, is: 'Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen, welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?'

Drie periodes uitgelicht

In de onderzoeksopzet wordt vervolgens ingezoomd op drie periodes. Eerst de start van de gaswinning na de ontdekking van het gasveld in 1959. Dan het begin van bodemdaling en aardbevingen na een aardbeving bij Assen. En vervolgens de periode na de aardbeving bij Huizinge met daarbij ook de afbouw van de gaswinning, het schadeherstel en de versterking. Bij al deze periodes zijn specifieke onderzoeksvragen opgesteld.

Lees hier het volledige onderzoeksvoorstel.

Lees ook:

- Deze Kamerleden gaan de parlementaire enquête over de gaswinning voorbereiden

- Parlementaire enquête gaswinning krijgt vorm