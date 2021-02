Geen bierbrouwerij, wél proeflokaal in voormalige basisschool

Het plan om bierbrouwerij Vrolijcke Joncker onder te brengen in de voormalige basisschool annex dorpshuis in Jonkersvaart gaat niet door. Het gebouw is er niet groot genoeg voor en uitbreiding is niet haalbaar.

In plaats van de brouwerij komt er nu een proeflokaal van Vrolijkcke Joncker in het pand.

Enthousiasme

'Spijtig, maar het is niet anders. Met de vestiging van een proeflokaal ben ik ook heel blij', zegt Jacob van der Werk van brouwerij Vrolijcke Joncker.

'Samen met Plaatselijk Belang en de stichting dorpshuis hebben we besloten om de stekker eruit te trekken. Het bleek uiteindelijk toch niet haalbaar om hier duurzaam een brouwerij te vestigen. Dat is jammer, want we waren al heel ver met het plan, veel lichten stonden op groen en er was groot enthousiasme in het dorp. Dat het niet doorgaat is jammer, maar wat we nu samen hebben bedacht is mooi en wordt breed gedragen.'

Ideale plek

Basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart sloot in augustus 2018 voorgoed de deuren, Er waren te weinig leerlingen om de school open te houden. Het gebouw, tevens dorpshuis, was toe aan een nieuwe invulling en die werd gevonden in de bierbrouwerij. Van der Werk brouwde destijds thuis zijn bieren en zocht naar een grotere ruimte.

De leegstaande school leek de ideale plek daarvoor, maar bij nader inzien toch niet. 'Ik moet bekennen dat ik wel een paar slapeloze nachten heb gehad, maar van dit nieuwe plan heb ik wel weer energie gekregen, zegt Van der Werk.

Proef lokaal

Ook Rien Stuut van Plaatselijk Belang vindt het spijtig dat het aanvankelijke plan is gestrand. 'Maar ik ben heel enthousiast over wat we nu hebben bedacht. Vrolijcke Joncker gaat een deel van het gebouw pachten en proeverijen organiseren. Dan kunnen bezoekers de bieren proeven die de brouwerij maakt. Met zijn allen gaan we onze schouders eronder zetten om er een succes van de maken.'

Van der Werk: 'Als je het woord proeflokaal uit elkaar trekt krijg je proef lokaal. Dat willen we hier gaan doen, proeven wat lokaal wordt geproduceerd. We willen bijvoorbeeld dat de gerst en de hop die we nodig hebben voor onze bieren hier ook dichtbij worden verbouwd. Wat we hier gaan doen moet een lokaal karakter hebben.'

Lokalen leeg

Omdat de brouwerij niet doorgaat blijft er ruimte over in de voormalige school. Jos de Haas van stichting Dorpshuis Jonkersvaart ziet graag dat meer lokale initiatieven daar gebruik van willen maken. De Haas: 'Dat kan bijvoorbeeld een ondernemer zijn die ruimte nodig heeft of een vereniging die gebruik wil maken van ons gebouw. Laat het ons maar weten, want het is zonde als de lokalen leeg blijven staan.'

Eind februari hopen de betrokkenen een uitgewerkt plan aan de gemeente Westerkwartier te kunnen presenteren.

Lees ook:

- Leegstaande school Jonkersvaart wordt bierbrouwerij