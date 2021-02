Kamer kritisch op 'niet perfecte wet' voor versterking bevingsgebied

Minister Kajsa Ollongren (D66) erkent na kritiek van de Tweede Kamer dat de wet voor de versterking in het aardbevingsgebied 'niet perfect' is. Toch wil ze graag dat de Kamer voor de wet stemt, want een alternatief is er volgens haar niet.

De Kamer debatteerde woensdag meer dan vijf uur lang over de zogeheten Tijdelijke wet Groningen, waarmee de versterkingsoperatie wettelijk bij de overheid wordt ondergebracht. Een besluit valt pas eind deze maand, want het debat is geschorst tot 24 februari.

Maar de toon werd woensdag al wel duidelijk: eigenlijk heeft vrijwel iedere fractie iets op te merken over het wetsvoorstel. De kritiek richt zich onder meer op het niet vergoeden van funderingsschade, het niet samenvoegen van de schadeafhandeling en de versterking en op de rechtsbescherming van inwoners.

Wat als?

Laura Bromet (GroenLinks) wilde vooral van Ollongren weten wat de consequenties zijn als de Tweede Kamer de wet over een aantal weken wegstemt. Momenteel is er namelijk ook geen wet, maar wordt er wel versterkt.

'Het is geen perfecte wet, maar ik denk wel dat het een ontzettend belangrijke stap is omdat het alternatief geen wet is Minister Ollongren

'Het is geen perfecte wet, maar ik denk wel dat het een ontzettend belangrijke stap is omdat het alternatief geen wet is', aldus Ollongren. 'En als er geen wet is, hebben we geen wettelijke basis voor de heffing voor de NAM, geen heldere wettelijke basis voor de verantwoordelijkheidsverdeling of voor een integraal versterkingsbesluit.'

Ollongren staat wel open voor een aantal suggesties van de Kamer om de wet te verbeteren. 'Maar zonder wet gebeurt er niks.'

Eind februari verder

Het debat over de Tijdelijke wet Groningen was ook het eerste van de nieuwe demissionaire minister Bas van 't Wout (VVD) van Economische Zaken. Het debat is tijdens de beantwoording van Van 't Wout geschorst tot 24 februari. Dan volgt nog een tweede termijn van de Tweede Kamer en de minister en worden wijzigingen voor het wetsvoorstel ingediend. Een dag later wordt over de wet gestemd.

