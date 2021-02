KLM wisselt toestellen op Groningen Airport Eelde

Sinds de coronacrisis is er veel minder vliegverkeer en daarom stalt KLM geregeld een aantal vliegtuigen op Eelde.

Bekijks

Het landen en opstijgen van de 'blauwe vogels' trekt veel bekijks. Vandaag is omwonende Henriëtte een van de bezoekers. 'Ik had wel aan wat spotters gevraagd om de exacte tijden, want alles is dicht op het vliegveld en ik wil ook niet uren in de kou staan.'

'Kijk', zegt ze. 'Daar draait er een. Die wacht nu op toestemming van de toren en dan is-ie ook zo weg.'

Bijzondere vogels

Zelf is Henriëtte geen spotter, maar de vliegtuigen fascineren haar wel. 'Ik vind het bijzondere vogels, dat het zomaar de lucht in kan en blijft vliegen.'

Als omwonende van het vliegveld merkt ze dat er minder gevlogen wordt. 'In de zomer, toen er nog wel wat gevlogen werd, kreeg ik zelf ook bijna een vakantiegevoel.'

Spannend

Ook nu ze staat te kijken, begint het weer te kriebelen. 'Vorig jaar zat ik zelf in het vliegtuig, naar Gran Canaria. Het is dan toch altijd weer even spannend, met opstijgen en landen.'

Hoe mooi ze de Boeings op Eelde ook vindt, de aanleiding is volgens Henriëtte triest. 'Het is sneu dat er niet gevlogen kan worden. Aan de andere kant krijgt Eelde op deze manier nog wel wat inkomsten, dat is dan weer positief.'

Lees ook:

- Omwonenden vliegveld Eelde balen van kerosinelucht KLM-toestellen

- Vliegtuigtoerisme bij Groningen Airport Eelde zorgt enige tijd voor files

- KLM parkeert opnieuw vliegtuigen op Groningen Airport Eelde