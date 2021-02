Gemeente Groningen wil woningkrapte te lijf gaan met tijdelijke huizen

Het moet soelaas bieden voor mensen die geen sociale huurwoning kunnen vinden. De bouw komt in handen te liggen van de woningbouwcorporaties.

Spoedzoekers

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) bieden de nog te bouwen woningen een uitweg aan mensen die nu geen sociale huurwoning kunnen krijgen, omdat ze bijvoorbeeld nog geen recht hebben op zo'n woning door een tekort aan huurpunten.

'We hebben het dan over de spoedzoekers', zegt de wethouder. 'Die groep kan eigenlijk nergens terecht en we hopen hen hiermee te voorzien van een woning.'

Op zoek naar locaties

De tijdelijke woningen zijn geen Gronings idee, elders in het land wordt het principe al toegepast. De wethouder was in eerste instantie terughoudend. 'Dit is niet de basis waarop we volkshuisvesting willen organiseren. Aan de andere kant is het ook jammer om tijdelijke locaties onbenut te laten.'

De woningen moeten minimaal 10 jaar mee kunnen. 'Je zou kunnen denken aan een locatie als de Suikerzijde. Daar zou je de tijdelijke woningen kunnen plaatsen tussen de reguliere woningen. De flexwoningen haal je weer weg als je verder gaat bouwen aan de wijk. Wellicht zijn er ook andere geschikte locaties, dat gaan we nu onderzoeken', zegt Van der Schaaf.

Haalbaarheidsonderzoek

De komst van de woningen is dus nog niet beklonken. Er zal eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd gaan worden. De stadsbestuurder wil geen halfbakken woningen laten bouwen, het moeten 'hoogwaardige' woningen worden. Woningcorporaties Nijestee en Lefier hebben in elk geval positief gereageerd op het plan. De wethouder benadrukt dat de bouw van de tijdelijke woningen niet ten koste zal gaan van de bouw van de al geplande woningbouw.

Begin 2022 moet de eerste steen gelegd worden.

