Aardgasverbruik schiet omhoog door winterkou

In deze koude winterweek gaat de thermostaat een graadje hoger en dat merken ze ook in de regelkamer van Gasunie. Momenteel stroomt er meer gas door het landelijke leidingnet dan gemiddeld tijdens de wintermaanden.

Dinsdag werd er in ons land zo'n 400 miljoen kuub gas verbruikt. Op een 'gewone' winterdag is dat zo'n 220 miljoen kuub. De huidige minimumtemperaturen van 6 of 7 graden onder nul geven geen aanleiding voor bijzondere maatregelen. Maar als het kwik naar -9 of lager zakt, dan heeft Gasunie een zogeheten piektaak. Dat betekent dat het gastransportbedrijf rechtstreeks gaat leveren aan huishoudens. Normaal is dat een taak voor gasleveranciers zoals Essent.

Als zo'n koude periode nadert, dan bereiden we ons daarop voor door alle installaties extra controleren Woordvoerder Gasunie

Gasunie is verantwoordelijk voor het gastransportnet en is wettelijk verplicht een leveringszekerheid te bieden tot een minimumtemperatuur van -17. Dat is geen probleem, zegt een woordvoerder: 'Als zo'n koude periode nadert, dan bereiden we ons daarop voor door alle installaties extra controleren. Het gewone onderhoud aan diverse compressoren en menginstallaties vindt in de zomermaanden plaats. Want deze installaties moeten nu op volle toeren draaien'.

Het gas is onder meer afkomstig uit Rusland en Noorwegen. Het gaat om zogeheten hoogcalorisch gas, dat nog geschikt moet worden gemaakt voor het Nederlandse aardgasnet door het met stikstof te mengen. Dat gebeurt onder meer in een speciale fabriek in Zuidbroek, waar overigens een tweede fabriek voor hetzelfde doel in aanbouw is.

Buffers

Om de winter door te kunnen komen, zijn op diverse locaties in het land ondergrondse buffers aardgas aangelegd, zoals bij Zuidwending. Langelo en Grijpskerk. Deze voorraden worden in de winter aangesproken en in de zomer bijgevuld.

Afgelopen maandag bijvoorbeeld lag het landelijk verbruik op 233 miljoen kuub. Daarvan werd 150 miljoen door de NAM geleverd. Van die 150 miljoen kuub was 60 miljoen afkomstig uit de ondergrondse gasopslag bij Langelo, 40 miljoen uit de buffer bij Grijpskerk en 30 miljoen rechtstreeks uit het Groningerveld. De overige 20 miljoen kwam uit andere, kleinere gasvelden van de NAM.

Reservevoorraad

Het grote gasveld in Groningen wordt tegenwoordig vooral als reservevoorraad achter de hand gehouden. De feitelijk toegestane hoeveelheid die door de NAM mag worden gewonnen, hangt af van de actuele temperatuur en verschilt daarom van uur tot uur. Maar per gasjaar (van oktober tot oktober) is de winning uit het Groningerveld is tegenwoordig beperkt tot maximaal 8,1 miljard kuub.

