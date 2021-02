Lichtshow in Stad tijdens jaarwisseling komt een stap dichterbij

Dat valt te lezen in de plannen die de stadsbestuurders hebben bedacht rondom oud en nieuw. Het organiseren van een lichtshow is al eens eerder ter sprake gekomen in de Groninger gemeenteraad.

Lichtshow met lasers of drones

Het was nog hartje zomer, maar in augustus vorig jaar opperde GroenLinks, de grootste partij in de Groninger gemeenteraad, al om het vuurwerk in de ban te doen en over te stappen op een lichtshow. Een meerderheid van de gemeenteraad zette vervolgens het stadsbestuur aan het werk om met een meerjarig plan te komen voor de viering van oud en nieuw. Het begin van dat plan ligt er nu. Daarin valt te lezen dat er wordt gedacht aan een lichtshow met lasers of drones.

Aftelmoment verplaatsen?

Rond middernacht komen er vele mensen samen op de Vismarkt om gezamenlijk het nieuwe jaar in de luiden. Dat aftelmoment moet meer smoel krijgen. Naast de lichtshow is er wat betreft de stadsbestuurders in de toekomst ook ruimte voor muziek en beeld. Dat beeld zou bijvoorbeeld verzorgd kunnen worden door bekende Groningers die een nieuwjaarswens inspreken. De gemeente wil het aftelmoment in principe blijven organiseren op de Vismarkt, maar tegelijkertijd worden andere locaties, zoals het Groninger Museum of het Forum, ook niet uitgesloten.

Lichtfestival

In de plannenmakerij valt tevens te lezen dat de gemeente wil toewerken naar een maand vol licht. De decembermaand moet een heus lichtfestival worden. Op verschillende plekken in de stad moeten in de laatste maand van het jaar lichtkunst en lichtprojecties te vinden zijn. Ook moet er gedacht worden aan het optuigen van speciale lichtroutes. Of het speciale festival er gaat komen, is nog niet duidelijk. Dat moet onderzoek uitwijzen.

De plannen die het college van burgemeester en wethouders voorstelt, zullen binnenkort besproken worden met de gemeenteraad. Over het financiële plaatje achter de nieuwe plannen is nog niks bekendgemaakt.



