Pubers worstelen met lockdown: 'Zorgt voor blijvende schade'

Ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakt zich grote zorgen over de toenemende problemen onder pubers.

'Ze worden in alle opzichten beperkt om vaardigheden te verwerven die normaal zijn, zoals het hebben van vrienden, het opbouwen van sociale relaties en hoe je omgaat met andere mensen. En vergeet zaken als opleidingen romantische relaties niet.'

Beperkingen

Pubers staan bekend om hun onverschilligheid. Zo nu en dan stoom afblazen is dan ook erg belangrijk, betoogt Jeronimus, maar ook dat kan niet of nauwelijks. 'Jongeren moeten kunnen rebelleren en dat is hun nu allemaal afgenomen. In deze levensfase brengen ze normaal gesproken de minste tijd alleen door, maar nu worden ze gedwongen om tegen hun natuur in te gaan.'

Hun leven staat in feite op pauze Bertus Jeronimus - ontwikkelingspsycholoog

Plek in de maatschappij

Waarom heeft de lockdown juist op tieners zoveel impact? 'In deze fase moeten ze volwassen worden en hun plek vinden in maatschappij', zegt Jeronimus, 'maar antwoord vinden op 'wie ben ik en wat wil ik?' lukt nu niet: die hele omgeving valt weg. Als tiener ontwikkel je je heel snel en heb je maar een paar jaar om je vaardigheden te ontwikkelen, daarom zorgt dit voor blijvende schade.'

Aan het einde van de rit zullen veel meer jongeren last hebben van angst- of stress-stoornissen, verwacht de ontwikkelingspsycholoog. 'Ze geven zelf ook aan dit kleurloze dagen te vinden, hun leven staat in feite op pauze. Door het sluiten van school en sport is er weinig ruimte om hun talenten te ontvouwen. Alles is dicht, stages gaan niet door: het is heel triest.'

