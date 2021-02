Versterking zorgt voor tekort aan huurwoningen: 'Er is voor ons niks beschikbaar'

Dat merkt ook Danny Udema (32), die samen met zijn zwangere vriendin op zoek is naar een grotere huurwoning in Appingedam.

Geen woningen beschikbaar

'In augustus is Anna (22) uitgerekend van ons eerste kindje', vertelt Danny trots. Ze wonen samen in een appartement met één slaapkamer in het centrum van de stad. 'Klein en perfect voor twee man, op z'n hoogst.'

Vanwege de zwangerschap willen ze graag naar een huis met een extra slaapkamer voor de kleine. Het stel staat inmiddels ruim drie jaar ingeschreven bij Woongroep Marenland, maar de zoektocht gaat volgens Danny alles behalve soepel: 'We krijgen constant het bericht dat er geen woningen beschikbaar zijn, omdat ze worden ingezet als wisselwoning. We willen wel verder, maar kunnen niet verder.'

‘Ik reageer, maar het schiet niet op’

Ook onderneemster Hennie Hofman (65) staat meer dan drie jaar ingeschreven bij de woningstichting en kampt met hetzelfde probleem: van een appartement in het centrum van Appingedam wil ze verhuizen naar een huis met een tuin.

‘In augustus wordt mijn huidige woning compleet gestript en verbouwd, dus ik moet er dan ook echt uit. Toch heeft de woningstichting geen huis beschikbaar voor mij. Alle woningen worden ingezet als wisselwoningen', vertelt Hennie.

Ze is als eigenaresse van thee- en koffieschenkerij Hof van Daam een bekend gezicht in Appingedam. Daardoor krijgt ze regelmatig tips van vrienden en kennissen als er een woning leeg staat. ‘Ik heb een aantal keren gehoord dat er woningen beschikbaar komen aan de Stationsweg. Maar telkens krijg ik de reactie dat ze worden ingezet als wisselwoning. Ik reageer, maar het schiet niet op.'

Voor Hennie Hofman is niets direct beschikbaar (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Te weinig wisselwoningen

Woongroep Marenland en Groninger Huis laten weten dat een deel van de huizen in de reguliere verhuur wordt ingezet als wisselwoning. Daar kunnen bewoners tijdelijk terecht als hun huis wordt versterkt of gesloopt en herbouwd.

'Dat komt omdat er te weinig wisselwoningen zijn', laat een woordvoerder van Woongroep Marenland weten. 'Dit zorgt voor een beperkter regulier woningaanbod, maar het zit niet op slot. De huizen die als wisselwoning worden ingezet, worden op termijn gesloopt.

Het probleem speelt volgens Groninger Huis vooral in Appingedam. 'Het is een populaire stad waar mensen graag willen wonen. Doordat wij een gedeelte van de versterkingsopgave zelf oplossen, legt dat een beslag op een deel van het vrijkomende woningbezit, maar niet op alles', zegt Geja Hagedoorn van de woonstichting. In andere plaatsen, waaronder de dorpen, merkt de corporatie geen verschil.

Tientallen reacties per woning

De druk op de huurwoningmarkt wordt ook duidelijk als je de cijfers bekijkt. Bij Woongroep Marenland staan tweeduizend mensen geregistreerd als woningzoekende. Vorig jaar kwamen 240 huizen beschikbaar. Bij Acantus, actief in de gemeente Delfzijl, komen gemiddeld dertig reacties binnen op een woning. Ook daar komen jaarlijks 200 tot 250 huizen vrij.

Dé oplossing is volgens de corporaties het bijbouwen van wisselwoningen. Nationaal Coördinator Groningen wil dit jaar driehonderd van dit soort tijdelijke huizen bouwen in het gebied, waarvan tweehonderd in Appingedam. Groninger Huis bouwt daarnaast nieuwe woningen op De Tip en tiny houses op het Eendracht-terrein in de stad.

'Ik wil hier blijven'

Of dat snel genoeg komt voor Danny en Anna is de vraag. Daarnaast is een zwangerschap geen reden voor urgentie bij een woningbouwcorporatie. 'Ze hebben zelfs gezegd dat het niet hun schuld is dat wij zwanger zijn. Dat hadden we maar van tevoren moeten bedenken', vertelt het stel vol ongeloof. Een koopwoning of particuliere huurwoning is voor hen onbetaalbaar.

Ook voor Hennie tikt de tijd door. Vóór augustus wil ze naar een andere woning, want dan wordt haar huis aangepakt. 'Als ik dan nog geen woning heb, moet ik Appingedam verlaten. Dat wil ik niet, ik wil hier blijven. Het is een prachtige stad. Maar als er geen woningen worden aangeboden, dan moet het wel. Dat is frustrerend.'

De gemeente Eemsdelta is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. De partij wil weten wat de gemeente gaat doen om het probleem op te lossen.