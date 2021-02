Viroloog UMCG over ijspret: 'Het virus sleet mee'

Wie denkt dat massale ijspret moet kunnen omdat corona buiten niet gevaarlijk is, heeft het mis. Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG. 'Daar is helemaal geen discussie over.'

Binnen is het gevaar van het coronavirus groot, omdat de ventilatie beperkt is. Buiten is dat beter, maar daarmee moeten we ons niet rijk rekenen, waarschuwt de viroloog.

'Ik ga niet zeggen hoe groot de kans precies is. 'Als je een paar minuten naast een besmettelijk iemand op een bankje zit te praten over het mooie weer en waar hij zijn schaatsen heeft geslepen, dan is de kans honderd procent.'

Regels zijn regels

Niesters heeft bar weinig boodschap aan mensen die in het verlangen naar winterpret de regels overtreden. 'Ik ga niet zeggen dat ouders bij het sleeën van hun kinderen niet dicht bij elkaar mogen staan. Vraag hen maar waarom ze het wel doen. Waarom is het nu ineens anders? Het virus sleet mee.'

Gewoon uitkijken

Buiten zijn met veel mensen is onverstandig, zo simpel is het, zegt Niesters. 'Wind mee, wind tegen, het maakt allemaal niet uit. Je mag naar buiten maar houd afstand en blijf in je bubbel. Je mag wel schaatsen, maar ga dan heel vroeg. Of reserveer een plek op een ijsbaan. En als iemand vlakbij je op een bankje zijn schaatsen aantrekt, vraag dan of hij afstand wil houden.'

