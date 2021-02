Burgemeester in de bres voor Davit en Nune: 'Ze moeten in Groningen kunnen blijven'

Burgemeester Schuiling van Groningen springt in de bres voor de 7-jarige Davit en 9-jarige Nune en hun ouders, die dreigen te worden uitgezet naar Armenië. Dat is het land waar de ouders van Davit en Nune in 2011 vandaan vluchtten: voordat de kinderen werden geboren dus.

'Ik heb bij het Ministerie van Justitie aandacht gevraagd voor hun zaak', zegt Schuiling. 'Het zijn gewoon inwoners van de gemeente Groningen.'

Hier houden

Schuiling probeert het ministerie van zijn gelijk te overtuigen door te wijzen op fouten die in zijn ogen zijn gemaakt.

'Het lijkt erop dat er een aantal misslagen zit in de juridische procedure. Er wordt bijvoorbeeld vanuit gegaan dat ze geen netwerk hebben of een tijdje niet in beeld zijn geweest. Dat is onjuist, en het betekent volgens mij dat we ons best moeten doen ze hier te houden.'

Petitie

De burgemeester zegt de poging te doen naar aanleiding van een oproep van verschillende gemeenteraadsleden.

'Die hebben me gewezen op hun concrete situatie. Men is nu ook bezig met een petitie (die inmiddels ongeveer 9.500 keer is ondertekend, red.). De kinderen zijn hier geworteld, dat blijkt uit het aantal keren dat die petitie is getekend', zegt Schuiling.

Als burgemeester, niet als VVD'er

Schuiling zegt de oproep om de familie in Groningen te laten blijven te doen als burgemeester, en niet als lid van de VVD. Die partij is in de Tweede Kamer vaak terughoudend op het gebied van uitzonderingen voor mensen die dreigen te worden uitgezet.

'Ik spreek als burgemeester van Groningen. Dit zijn inwoners van onze gemeente, die een heel groot netwerk hebben in onze gemeente. De kinderen ook, ze worden heel erg gewaardeerd op school. Ik heb als burgemeester de rol om ervoor te zorgen dat ze in Groningen kunnen blijven.'

