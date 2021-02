Online bestellen en afhalen? Niet alle winkeliers zijn er blij mee

Op de stoep voor zijn winkel in de Hoofdstraat in Grootegast heeft Wilco de Vries met geel-zwarte tape een groot rechthoek uitgezet. Vlak voor de deur staat een klein tafeltje, met een bel erop.

Vliegende start

Klanten kunnen sinds woensdag producten afhalen bij De Marskramer & Top1Toys. De Vries kent een vliegende start met zijn zaak. ‘Voor 9.00 uur had ik het eerste telefoontje al binnen. Wat het hardst gaat? De sneeuwschuivers. Die hebben jaren in het magazijn gestaan, maar vliegen nu de deur uit.’

De franchisenemer is blij met click and collect. Hij heeft eindelijk weer tijd voor een praatje met de klant, al is het maar eventjes in de deuropening bij het ophalen van een bestelling. ‘Ik heb heel veel uren in onze bus doorgebracht’, zegt De Vries, die sinds de sluiting van zijn winkel op 15 december vol inzette op bezorging. ‘Ik was hele avonden onderweg, soms zelfs tot na tienen.’

De winkelier ziet dat klanten vooral kleinere bestellingen komen afhalen. ‘Je merkt dat mensen zich toch een beetje bezwaard voelen. Zo van: ga je nou 15 kilometer rijden voor waxinelichtjes? Dat doe je niet zo snel. Dat klanten het nu zelf kunnen afhalen, vinden ze prettig.’

Webshop

Marije Hoekstra is mede-eigenaar van Hoekstra’s Drukkerij en Boekhandel in Grijpskerk. Zij heeft bezwaar tegen de naam van het nieuwe systeem. ‘Want ‘click’ impliceert dat consumenten producten kunnen bestellen via een webshop, terwijl lang niet elke kleine winkelier die zo snel kan optuigen.’

‘Wat click and collect ons oplevert? Eigenlijk alleen dat we producten niet meer hoeven te bezorgen, maar ook dat blijven we gewoon doen. Sommige klanten willen er met dit weer liever niet uit.’

Hoekstra legt uit dat niet alle producten geschikt zijn voor afhaal. ‘Neem wenskaarten en tijdschriften. Die willen klanten vaak toch eventjes zien voordat ze iets aanschaffen. Die kopen klanten nu massaal bij de supermarkt.’

Contact met klanten

De boekhandel, een familiebedrijf dat al tientallen jaren bestierd wordt door de familie Hoekstra, heeft een belangrijke sociale functie in Grijpskerk. ‘Voor sommige klanten is een bezoek aan onze winkel een uitje. Wij proberen een band met ze op te bouwen. Dat gevoel missen we nu volledig’, zegt Hoekstra.

Ze houdt vooral telefonisch en via WhatsApp contact met klanten. De Vries is bezig met een webshop via een app, maar hij moet het wat betreft bestellingen nu vooral van Facebook hebben.

En ja, click and collect is misschien een stapje in de goede richting, maar het komt naar verwachting bij lange na niet in de buurt van de reguliere omzet. De Vries: ‘Het zou mooi zijn als ik de kosten ermee kan dekken’.

Blij met elke bestelling

Verderop in onze provincie, in Winschoten, runt Melissa Jager een speelgoedwinkel. 'Ik verwacht niet veel extra aanwas', laat ze direct weten. 'Eerder bezorgden wij bestellingen, nu kunnen mensen het ophalen.

Ook zij heeft geen webshop, waardoor ze het moet hebben van bestellingen via de telefoon en app. 'En dat hoor ik meer om me heen', zegt ze. 'Aan de andere kant ben ik in deze kant dankbaar voor elke bestelling die ik krijg.'

Lees ook:

- 'Click and collect' zorgt voor zweetdruppels bij ondernemers