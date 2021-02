Kerstkaart uit 1988 alsnog bezorgd in Stadskanaal: 'Het is heel bizar, na 33 jaar'

De kerstkaart die bedoeld was voor familie Koster uit Stadskanaal, werd 33 jaar geleden al op de bus gedaan, maar is nu pas bezorgd.

Op het moment van bezorgen was de familie Koster al niet meer woonachtig in Stadskanaal. De huidige bewoner aan het adres waar de familie Koster altijd heeft gewoond plaatste een oproep om de kaart alsnog bij de geadresseerden terecht te laten komen.

Direct contact

Gerrie Koster, zoon van de geadresseerden, zag de oproep voorbij komen en nam direct contact op.

Ik dacht: verroest, dat is een kaart voor mijn ouders! Gerrie Koster

'Ik zag het voorbij komen op Facebook en dacht: verroest, dat is een kaart voor mijn ouders!', aldus Gerrie Koster. 'Mijn ouders hebben daar gewoond in de jaren '80 en zijn inmiddels overleden, maar de kaart is na 33 jaar alsnog bezorgd.'

De kaart (Foto: Eigen foto)

Onbezorgde poststukken

De kaart is afkomstig van oom Kees en tante Jannie uit Nes, weet Koster te vertellen.

Ik hoop de kaart binnenkort op te halen Gerrie Koster

'De kaart is op tijd op de post gedaan, in de juiste brievenbus en ook het adres was correct. Het is heel bizar, na 33 jaar. Waarschijnlijk heeft er een doos gestaan met nog onbezorgde stukken en dat die nu alsnog weer op de bus is gedaan.'

Binnenkort ophalen

Koster is heel blij met de kaart en heeft al contact opgenomen met de huidige bewoner van het adres. 'Ik hoop de kaart binnenkort op te halen, als het veilig kan in verband met corona', besluit hij.