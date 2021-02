Sloopbedrijf Revoort in handen van Avitec

Revoort Slopen en Saneren uit Tweede Exloërmond is een bedrijf met 40 medewerkers.

Focussen op uitzenden personeel

Revoort was in handen van Abiant Holding, maar dat bedrijf ‘wil zich meer focussen op het uitzenden van personeel’, zo is te lezen in een persverklaring. Abiant is het grootste zelfstandige uitzendconcern van Noord-Nederland, met het hoofdkantoor in Groningen.

Voor de medewerkers van Revoort is het niet nieuw dat het bedrijf een eigenaar krijgt met lokale roots. Revoort is het voormalige BZN Sloopwerken, dat voormalig eigenaar Dolf van der Laan in 1997 oprichtte, om het vervolgens in 2017 van de hand te doen. Timmermans runt het naburige Avitec, het voormalige Hoornstra Aannemingsmaatschappij, vanuit Nieuw Buinen.

We hebben hetzelfde dna en onze activiteiten vullen elkaar aan Ben Timmermans - Avitec

Volgens Timmermans is Revoort een ‘ontbrekende schakel die wordt toegevoegd aan de portefeuille van Avitec’. ‘Het is voor ons een logische stap’, zegt hij. ‘We hebben hetzelfde DNA en onze activiteiten vullen elkaar aan.’

Goed voor de stabiliteit

De overname is volgens bedrijfsleider Germen Hooiveld van Revoort ook goed voor de stabiliteit.

'Wij worden onderdeel van een groeiende organisatie die ruimte maakt voor de ambities van Revoort’, zegt hij. ‘Daarbij is met de overname de continuïteit van alle medewerkers gewaarborgd.’ Het bedrijf blijft vanuit Tweede Exloërmond opereren.