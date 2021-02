Maand cel voor bespugen agenten en besmeuren cel

Een 32-jarige man uit Emmen moet voor het bespugen van agenten en het besmeuren van zijn cel in het politiebureau in Groningen een celstraf van een maand uitzitten. De rechter vond belediging en vernieling bewezen.

De man werd op 24 januari op het station in Groningen opgepakt, omdat hij tijdens de avondklok beschonken rondliep.

'Dat is niet waar', zei de man tegen de rechter. De agenten zouden de pik op hem hebben en hem zonder reden hebben meegenomen naar het bureau.

Geen toilet

Daar werd hij in een cel gezet en moest hij een blaastest ondergaan. De man werd pas na uren naar een andere cel overgebracht, waar geen toilet was. Hij kreeg geen gehoor, toen hij via de intercom doorgaf dat hij naar het toilet moest.

Vernederende belediging

Toen hij uiteindelijk de cel uit mocht was die zwaar bevuild. De man was opstandig en spuugde richting de agenten. De officier van justitie vond dat hier sprake was van bedreiging. Het is in de coronatijd en de agenten hadden de vrees om ziek te worden. Hij eiste een celstraf van drie maanden.

De rechter kon niet vaststellen van welke afstand was gespuugd en met welke intentie. Hij vond het meer een kwestie van belediging. Maar wel een vernederende belediging.

Strafblad van dertig kantjes

De Emmenaar heeft een strafblad van dertig kantjes. Hij had nog een voorwaardelijke celstraf open staan van twee weken, die hij nu ook moet uitzitten.