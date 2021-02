Gronings skatetalent richt zich op Spelen van 2028

Twee keer per week stapt Daniel bij zijn vader Marcos in de auto richting Den Haag. Daar traint de Nederlandse selectie. Daniel is veertien, nog te jong om nu al deel te nemen in Tokio. Over drie jaar zou Parijs kunnen, maar hij droomt toch vooral van de Spelen in 2028.

Spidermanbord

Skaten doet hij al vanaf jonge leeftijd. 'Ik kreeg m'n eerste skatebord toen ik twee was. Het was een kado voor Sinterklaas, een Spiderman skatebord. Dat was nog in Spanje', vertelt hij nadat hij zijn kunsten heeft vertoond bij indoor skatepark Colosseum in de Stad-Groninger wijk Vinkhuizen. Het is de enige plek in Groningen om te kunnen trainen. Zijn vader heeft de hal met nog een aantal mensen omgetoverd tot skatebaan. Daniel leeft zich er regelmatig helemaal uit.

Daniel Moragues vertoont zijn kunsten in skatepark Colosseum in Groningen (Foto: Diederik Winchester/Winchester Creatives)

Armen in de lucht

Hij is een zoon van een Spaanse vader en een Drentse moeder. Het gezin woont al een tijd in Groningen. Op filmpjes, destijds nog gemaakt in Spanje, is te zien dat skaten hem met de paplepel is ingegoten. Met de armen in de lucht kijkt de 6-jarige Daniel in de camera na een gelukte sprong. De armen gaan in de lucht.

Trucjes

Daniel zit op de Topsport Talentschool in Groningen. Daardoor kan hij op dinsdag en donderdag onder leiding van de bondscoach in Den Haag trainen. Samen met nog een aantal skaters zit hij in het Olympisch traject. 'Sommige trucs heb ik heel snel onder de knie, maar soms ben ik lang bezig om iets goed te kunnen doen.'

Naast skateboarden heeft Daniel nog een grote hobby: muziek maken. 'Het zijn twee dingen die ik momenteel heel erg leuk vind.'

Inmiddels heeft de talentvolle skater ook al een aantal sponsoren aan zich weten te binden. Ze zorgen ervoor dat hij regelmatig een nieuw bord kan aanschaffen. Allemaal met het doel om de Olympische Spelen te halen. 'Misschien dat 2024 al kan, maar ik richt me op 2028.'

