KNRM zet 'varend monument' in vanwege ijs in de Waddenzee

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zet sinds zaterdag oude schepen in om het ijs op de Waddenzee te kunnen trotseren. In Lauwersoog ligt de Gebroeders Luden paraat.

De Gebroeders Ludens is een historische reddingboot, die in 1965 in de vaart kwam. Het stalen schip deed tot 1996 dienst en werd daarna vervangen door een veel lichter en sneller exemplaar.

Waterjets doen het niet

'Die nieuwe aluminium schepen kun je niet gebruiken als er ijs ligt', weet schipper Sietse van de Wal van de KNRM. 'De waterjets die voor de aandrijving zorgen doen het dan niet meer, omdat het koelsysteem dan niet werkt. De Gebroeders Luden heeft een schroefaandrijving en een interne tank met koelwater. Die kan onder deze omstandigheden gewoon blijven varen.'

We maken nu gebruik van oude glorie Sietse van der Wal - schipper KNRM-

Het historische schip kan worden ingezet voor het reddingswerk, en eventueel voor patiëntenvervoer vanaf de eilanden, als dat bijvoorbeeld door mist met een helikopter niet kan. Volgens schipper Van der Wal is er vroeger bewust gekozen voor de inzet van lichte, snelle schepen, die in winterse omstandigheden niet te gebruiken zijn. 'Want hoeveel dagen is het nu echt winter in Nederland?', zegt hij. 'Bovendien zijn er in de winter minder schepen op het water.'

'We maken nu dus gebruik van oude glorie' vervolgt Van der Wal. 'Wist je trouwens dat er nu maar twee reddingschepen voor de hele Waddenzee beschikbaar zijn? De Gebroeders Luden bestrijkt het gebied tussen de Eems en de oostkant van Terschelling. In Harlingen ligt de Suzanna, het zusterschip van de Gebroeders Luden. Die neemt de rest van het Wad voor haar rekening.'



Om de inzet mogelijk te maken huurt de KNRM het oude reddingschip van de huidige eigenaar, de Stichting tot behoud van de Gebroeders Luden.

Langzamer

Mocht je in nood komen, dan moet je wel langer wachten op hulp. De oude stalen schepen zijn een stuk langzamer dan hun aluminium opvolgers. Van der Wal: 'De moderne schepen kunnen snel uitvaren en kunnen een snelheid behalen van 30 knopen, een kleine 60 kilometer per uur. Het duurt 20 minuten om de Gebroeders Luden op te starten en die gaat niet harder dan 12 knopen, ongeveer 20 kilometer per uur.'

Daar staat tegenover dat je dan wordt gered door een varend monument. Die status werd de Gebroeders Luden in 2016 toegekend door de FVEN (Federatie Varend Nederland)