'Het wordt een uitdaging om antwoord te krijgen op alle vragen over de gaswinning'

'We praten over een periode van zestig jaar. Er zijn mensen overleden die cruciale informatie hadden die niet in schriftelijke stukken terug te vinden is. Maar tegelijkertijd staan mensen onder ede. Dat dwingt hen om de waarheid te spreken, voor zover ze zich die kunnen herinneren.’

'Hoe heeft het zo ver kunnen komen?'

Wat zijn de belangrijkste vragen waar Van der Lee een antwoord op wil? ‘Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe heeft de situatie kunnen ontstaan dat er heel lang niet is gezien dat er grote gevolgen kunnen zitten aan het winnen van gas uit zo’n groot veld? En waarom waren we als maatschappij, bedrijven en overheid niet voorbereid om die gevolgen adequaat aan te pakken?’

'Opgelucht dat de commissie een start maakt voor de verkiezingen'

Van der Lee is blij dat het inhoudelijk onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen nu echt kan beginnen. ‘We hebben al hard gewerkt, ook om een goede onderzoeksopzet te maken en er zijn al voorbereidingen getroffen voor de enquêtecommissie. Maar ik ben opgelucht dat het gelukt is om voor de verkiezingen een start te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat het parlement dat besloten heeft een enquêtecommissie in te stellen, ook daadwerkelijk een start maakt met die enquête.'

Door die Tweede Kamerverkiezingen volgende maand is het niet gezegd dat de huidige samenstelling van de enquêtecommissie definitief is. Voor een aantal Kamerleden, onder wie Van Kooten-Arissen, gaat het nog spannend worden of ze worden herkozen. Van der Lee: 'Mocht een van de leden niet herkozen worden, dan kan die vervangen worden door een ander lid uit diezelfde fractie'.

Openbare verhoren in de zomer van 2022

De parlementaire enquête gaat zeker twee jaar duren: het rapport wordt in februari 2023 verwacht. De openbare verhoren onder ede starten in de zomer van 2022 en duren tot en met oktober, zo is de globale planning.

Lees ook:

- Kamer begint met parlementaire enquête gaswinning; Van der Lee voorzitter enquêtecommissie

- Deze Kamerleden gaan de parlementaire enquête over de gaswinning voorbereiden

- Parlementaire enquête gaswinning krijgt vorm