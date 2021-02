Vrijwilligers melden zich massaal bij hospice Hoogezand: 'We zijn overdonderd'

Veertig potentiële vrijwilligers hebben zich gemeld bij hospice het Gasthuis in Hoogezand. Het bestuur van het hospice deed deze week bij RTV Noord een oproep voor nieuwe vrijwilligers, omdat de roosters bijna niet meer rond waren te krijgen.

'We zijn echt overdonderd door alle aanmeldingen. Niet iedereen is geschikt. Sommige mensen wonen bijvoorbeeld behoorlijk ver weg, maar we zijn hier heel blij mee', zegt voorzitter Bert Kolk van stichting Humanitas Midden-Groningen.

De bewoners van het hospice zitten in de laatste fase van hun leven, ze komen naar het gasthuis om te sterven. Vrijwilligers helpen de bewoners om deze laatste periode in hun leven zo goed mogelijk door te komen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in een huiselijke sfeer.

Corona

Het vrijwilligersbestand van hospice het Gasthuis in Hoogezand liep de afgelopen maanden steeds verder terug. Dit had in aantal gevallen met corona te maken, maar er speelden soms ook andere zaken. Voor het bestuur bleek het bovendien lastig om nieuwe mensen te werven gedurende de coronatijd.

Een oproep bij RTV Noord bleek de oplossing. 'Het is echt overweldigend hoe veel mensen zich hebben gemeld. Fantastisch', aldus Kolk.

