Dringend advies Meerschap Paterswolde: 'Het ijs is onveilig, ga er niet op'

Donderdagmiddag schaatsen honderden mensen op het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer. Vanwege de toestroom aan schaatsers heeft de gemeente Groningen handhavers ingezet.

'Onze boa’s houden daar actief toezicht. Bij het meer is beperkte parkeercapaciteit, dus we verwachten dat als mensen komen, zij zich zeker aan de coronamaatregelen zullen houden’, zegt woordvoerder Hans Coenraads.

Meerdere mensen zijn vandaag op een nare manier ten val gekomen Karin Hunziker - Meerschap Paterswolde

'Mensen zakken door het ijs'

Vanuit Meerschap Paterswolde, dat over het beheer van de recreatieplas gaat, klinkt een duidelijke oproep: 'Mensen mogen best naar het meer komen, maar blijf dan weg van het ijs', zegt directeur Karin Hunziker.

‘Ik gun iedereen zijn plezier, maar doe dat niet op dit meer. Het ijs is onveilig. Mensen zakken door het ijs, maar bezeren zich vooral doordat het op veel plekken te glad en te waterig is. Meerdere mensen zijn vandaag op een nare manier ten val gekomen.’

Ondanks de waarschuwingen zijn er toch mensen die het ijs op gaan. ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er altijd meer. Maar doe het niet, het ijs is te onveilig.’

Ook als het ijs de komende dagen groeit, is de kwaliteit te slecht om veilig te schaatsen Karin Hunziker - Meerschap Paterswolde

Drukte pas in het weekend verwacht

Hunziker zegt dat het Meerschap de huidige toestroom eigenlijk pas in het weekend had verwacht. 'Daarom hebben we het plan voor het weekend naar voren gehaald. Op de parkeerplaatsen staan stewards die mensen aanspreken over het gevaarlijke ijs. Ook regelen zij de drukte.' Het Meerschap Paterswolde heeft de gemeente Groningen gevraagd om ook vrijdag actief stewards in te zetten rond het meer.

Het advies om het ijs te mijden, blijft ook vrijdag en in het weekend van kracht. 'Want ook als het ijs de komende dagen groeit, is de kwaliteit te slecht om veilig te schaatsen.'

'Bijna onmogelijk om mensen te weren'

De gemeente Tynaarlo, waar het meer onder valt, deelt deze zorgen. Een woordvoerder doet daarbij een klemmend beroep op automobilisten. 'Als je dan toch onverantwoord risico wilt nemen, zet je auto dan niet op de straat. Daarmee belemmer je de hulpdiensten. Als er dan een groot ongeluk gebeurt, hebben we echt een probleem.'

Volgens de gemeente is het 'bijna onmogelijk' om mensen actief te weren van het ijs. 'Het is geen gebied dat je zomaar even kunt afsluiten. Het is een groot gebied en iedereen weet hoe makkelijk je op het ijs komt. We doen dan ook een dringend beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van mensen.'

Bij opstapplekken ligt water op het ijs (Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

'Er zijn zeker plekken waar je niet moet komen'

De schaatsers op het ijs hebben volgens verslaggever Erik Hogeboom twee routes waar ze gebruik van maken. Vanaf De Rietschans richting restaurant De Twee Provinciën en een langer stuk richting Hoornsemeer bij Stad. De politie waarschuwde eerder vandaag al voor de slechte kwaliteit van het ijs. 'Er zijn al ongelukken gebeurd.'

Die waarschuwing van de politie begrijpt Hogeboom, die zelf ten tijde van dat bericht op het ijs stond.

'Er zijn zeker plekken waar je niet moet komen. Je moet dan ook alleen maar met de stroom meegaan over de route. Zelf heb ik me geen moment onveilig gevoeld.'

De opstapplekken zijn wel een probleem, vindt hij. 'Langs de kant en bij steigers waar mensen het ijs op stappen, is het wel dun. Het is soms moeilijk om een plek te vinden om het ijs op te komen.'

'Eerste schaatstochtje in 20 jaar'

Ook bij het Hoornsemeer bij Stad schaatsen donderdagmiddag tientallen mensen. Langs de kade en bij de steiger tegenover de Albert Heijn ligt een laag water op het ijs. Dat weerhoudt mensen er niet van het ijs op te gaan.

'Ik heb in geen twintig jaar op het ijs gestaan', vertelt een man, terwijl hij de veters van zijn schaatsen strikt. Zodra hij op het ijs staat stroomt het water tot de schoen van zijn schaats. Omstanders kijken glimlachend toe. Met enkele wankele schaatsbewegingen gaat de man op weg.

Schaatsen terwijl het dooit

Ook het weer speelt een rol bij de veiligheid van de ijsvloer. De schaatsers genieten 's middags van de zon en erg koud voelt het ook niet. 'Dat klopt', zegt weervrouw Harma Boer, 'want het dooit.'

Waar vanochtend op sommige plekken een ijsdag werd voorspeld, dooit het rond 14.30 uur in de hele provincie. 'Door de zuidelijke wind stroomt er zachtere lucht binnen. Daarbij is er veel zon, dus die doet ook zijn werk. Dat helpt de aangroei van ijs natuurlijk niet.'

Donderdagavond en de komende dagen draait de wind naar het oosten. Dan duikt de temperatuur ook overdag weer onder nul, zegt Boer. Na zondag treedt de dooit waarschijnlijk weer in. 'Zondag wordt het nog om en nabij het vriespunt, maar maandag in de loop van de dag al een graadje of drie er boven.' Haar advies luidt dan ook: 'Geniet de komende dagen nog maar van het scheuvelweer.'

