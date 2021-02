'Ziek thuis en kortere lontjes'; brandbrief over uitputting onder universiteitsmedewerkers

Minister van Engelshoven moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aantal wetenschappers en ondersteuners aan universiteiten met twintig procent wordt uitgebreid. Dat schrijft WOinActie in een brandbrief die ook is ondertekend door de hele universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen.

WOinActie strijdt al langer voor vermindering van werkdruk aan universiteiten. Sinds de coronacrisis is deze alleen nog maar verder toegenomen, schrijft de actiegroep. Inmiddels is de situatie zo dat er 'sterke signalen zijn dat wetenschappers en ondersteunend personeel geheel uitgeput raken'.

Dit speelt zeker ook bij de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 'Ik zie om me heen collega's die lang ziek thuiszitten en je merkt ook in overleggen dat lontjes korter worden. De rek is er echt uit nu. En het is ook zo uitzichtloos.'

'Veel meer tijd kwijt aan onderwijs'

Sinds de coronacrisis doen de universiteiten aan online onderwijs, soms naast een deel fysiek onderwijs. Vanwege corona geven ze college aan kleinere groepen en de voorbereiding en uitvoering zijn 'zeer tijdrovend'. Albers: 'In het najaar deden we sommige werkgroepen ook nog fysiek. Dan waren er twaalf studenten in een groep plaats van vijfentwintig. Dan heb je dus dubbel zoveel uren nodig.'

Casper Albers: 'Vooral tentamens zijn voor mij heel veel extra werk. Vroeger bedacht ik twintig tentamenvragen en die nam ik mee. Nu het online gaat moet ik allemaal trucs bedenken, omdat ze kunnen overleggen. Dus bijvoorbeeld een willekeurige volgorde van de vragen verzinnen, zodat ze niet makkelijk aan elkaar kunnen vragen wat de ander bij vraag 1 heeft.'

Er zijn heel veel mensen die willen en ook geschikt zijn Casper Albers - Hoogleraar aan de RUG

'Eerder geld helpt niet genoeg'

De minister stelde eerder al twintig miljoen euro beschikbaar voor 'coronabanen'; extra medewerkers die de werkdruk zouden moeten verminderen. 'Die studentassistenten helpen al een hoop. Ze kijken bijvoorbeeld tentamens na en filteren de zeker geslaagden en de zeker niet-geslaagden eruit. De docent hoeft dan alleen de weet-ik-niet-stapel na te kijken.'

Maar, zeggen de briefschrijvers, deze assistenten zijn niet voldoende opgeleid om alles over te nemen. Ze willen nu twintig procent meer wetenschappelijke, coördinerende en secretariële aanstellingen. Door dit extra personeel zou een universitair docent één vak per studiejaar minder hoeven te geven of meer ondersteuning kunnen krijgen bij het geven van praktijkonderwijs.

Maar zijn zoveel extra mensen wel te vinden? Ja, denkt Albers. 'Ik had laatst een sollicitatie waar vijfendertig mensen op reageerden en tien hadden we zo kunnen aannemen. Er zijn heel veel mensen die willen en ook geschikt zijn, maar nu niet bij de universiteit werken omdat daar geen geld voor is.'

Brexit-effect: volgend jaar nóg meer studenten

De toename in de werkdruk komt volgens Albers ook doordat universiteiten dit jaar een recordaantal studenten hebben. De aanwas was groter omdat de eindexamens op middelbare scholen niet doorgingen en meer leerlingen een diploma kregen. Ook kozen vermoedelijk minder geslaagden voor een tussenjaar. De perspectieven voor volgend jaar zijn niet anders.

Albers: 'Dan krijgen we het Brexit-effect. Europese studenten die anders naar Engeland zouden gaan, komen nu naar Nederland, omdat wij Engelstalige opleidingen aanbieden. Dat doen ze om ons heen niet. Dit is zo echt niet vol te houden.'

De brandbrief is mede ondertekend door de vakbonden AOb, FNV en de medezeggenschapsraden van nog eens zes universiteiten. Democratische Academie Groningen, lid van de universiteitsraad, staat ook apart genoemd onder de brief.

