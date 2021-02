Industrie krijgt tien miljoen euro om te vergroenen

Het geld komt uit Nationaal Programma Groningen (NPG).

'We zitten op de rand'

De subsidie is bedoeld voor bedrijven in onze provincie die willen verduurzamen. Het gaat om investeringen in onder andere groene waterstof, groene grondstoffen en het elektrificeren van processen. Ook nieuwe bedrijven die zich hier vestigen, kunnen subsidie krijgen.

'Bedrijven moeten verduurzamen. We zitten nu al op de rand als het gaat om de uitstoot van CO2 en stikstof', zegt CDA-gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. 'Dan is in sommige gevallen subsidie nodig. Je product levert namelijk niet onmiddellijk meer geld op als het groen wordt geproduceerd. Die meerkosten moeten verdiend worden.'

Geen plastic naar China, maar naar Delfzijl

Het Groningse biotechbedrijf Symeres, voorheen Syncom, is één van de bedrijven die eerder een soortgelijke subsidie kregen. De investeringen hebben volgens hoofd Innovatie en Technologie Ton Vries voor vijftig nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. Dit is volgens Vries het moment voor verduurzaming, zodat aandeelhouders en banken ook investeren.

Symeres werkt samen met andere bedrijven in onze provincie aan verduurzaming. Eén daarvan is BioBTX in Delfzijl, dat plastic afval omzet in nieuwe grondstoffen. Daardoor wordt de uitstoot volgens Vries flink verlaagd:

'Het plastic wordt nogal eens weggebracht naar China of Turkije, terwijl we hier in Delfzijl die stromen om kunnen zetten naar bouwstenen die andere partijen kunnen omzetten in kunststoffen. Bij die keten komt nauwelijks CO2 vrij, dus daar liggen enorm veel kansen.'

Eén tot vijf miljoen

Rijzebol benadrukt dat het grote investeringen moeten zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. Bedrijven op de Zernike Campus in Groningen moeten minstens één miljoen euro investeren. Voor de industrie in de rest van de provincie geldt een ondergrens van minstens vijf miljoen euro.

Mocht de regeling een succes blijken, dan komt er nog eens tien miljoen euro beschikbaar.