Zorgen om ontsnapte parkiet in Glimmen

Het moet vorig jaar mei geweest zijn, denkt Glimmenaar Henk Niemeijer. ‘Toen ging het ineens los in buurtapps en in facebookgroepen. Mensen vroegen: wie is zijn papegaai kwijt?’ De papegaai, die na onderzoek een koningsparkiet bleek te zijn, leeft oorspronkelijk in Australië. In Nederland wordt de vogel als huisdier gehouden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier dus om een ontsnapt exemplaar.

Niet de goedkoopste

Frans Reinhart komt uit Haren en houdt zelf tientallen parkieten. Hij is verbaasd wanneer er afgelopen zomer geen reactie komt op de uitgebreide zoekactie naar de eigenaar. ‘Die koningsparkieten zijn niet de goedkoopste vogels. Ze kosten per koppeltje ongeveer 200 tot 300 euro.’

De parkiet in de tuin van Henk Niemeijer (Foto: Eigen collectie)

Krakerig stemgeluid

Nu, zo’n driekwart jaar later, is het buiten koud. Niemeijer zit ‘licht bezorgd’ onder zijn terrasheater in de achtertuin. In een voederhuisje ligt een royale hoeveelheid vogelvoer. Meestal komt de parkiet daar wel wat van snoepen, maar hij is al een paar dagen niet meer langs geweest. ‘Maar hij is er nog. Ik hoor hem elke ochtend’, verzekert Niemeijer.

Toch wordt het kenmerkende piepgeluid, waarvan de bijnaam ‘de piepvogel’ komt, steeds minder krachtig. ‘In zijn goede tijd had hij een heel schelle stem. Nu is het wat krakeriger, wat minder hard. Vanwege de kou, denk ik’, vertelt Niemeijer.

‘No worries, mate’

Ook bij Monique Wijnsma, de overbuuf van Niemeijer, komt de vogel regelmatig op visite in de tuin. ‘Afgelopen zondag zat-ie bij ons op de voedertafel. Hij had allemaal bevroren zaadjes om z’n snavel en zat helemaal te bibberen. Hartstikke zielig.’ Wijnsma’s partner steekt het diertje een Australisch hart onder de riem. ‘No worries, mate’, grapt hij.

De parkiet in de besneeuwde tuin van Monique Wijnsma (Foto: Eigen collectie)

Hoop

Volgens Hetty Sinnema gloort er hoop aan de horizon voor de parkiet. Sinnema werkt bij een vogelopvang in Ureterp (FR) en krijgt regelmatig zwakke of gewonde vogels binnen via de Dierenambulance Groningen. ‘Een exotisch dier, dat normaliter niet in deze kou zit, heeft het nu extra zwaar. Ik vermoed dat deze parkiet wel ergens een schuilplekje heeft. Door daarnaast goed bij te voeren, kom je een heel eind.’ Sinnema raadt grof parkietenzaad en eikrachtvoer aan. ‘En zorg dat-ie kan blijven drinken.’

Zonder de inzet van buurtbewoners had de vogel het niet gered, denkt Sinnema. ‘Deze parkiet heeft heel zorgzame mensen om zich heen. Dat zorgt dat hij het al zo lang volhoudt.’