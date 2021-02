Duikers staan paraat, maar hopen vooral op wijsheid schaatsers: 'Luister naar de experts'

'Ik vind het fijn om te zien dat mensen een goede tijd hebben op het ijs. Maar wij zijn ons wel bewust van het risico. Wij hebben op het ijs gestaan en er zit beweging in.'

De afgelopen dagen kwam het duikteam van de Groningse brandweer één keer in actie. In Peize zakte een man door het ijs. 'Vanmiddag hebben we nog wel een oproep gekregen voor Blauwestad, maar de persoon was gelukkig al uit het water. Dus konden we terug.'

In de startblokken

Kluiver is onderdeel van een team van vier. Met de kazerne als uitvalsbasis zitten ze klaar voor meldingen, net als andere teams voor een brand. 'Twee duikers, een chauffeur en een duikploegleider. De eerste duiker gaat het water in en de tweede zit paraat voor de veiligheid voor de eerste duiker. Als de tweede duiker het water ingaat, dan is dat geen goed teken.'

De dagen van het duikteam worden momenteel niet alleen gevuld met uitrukken. Het ijs biedt de duikers ook de gelegenheid te oefenen met reddingsacties. 'Hoe vaker we dit kunnen doen, hoe beter', vertelt Kluiver. Toch zal het in haar ogen nooit een echte situatie nabootsen. 'Als er druk bijkomt en je moet een zoekactief waarbij je over de bodem kruipt om iemand te zoeken, dan is dat een heel ander verhaal dan bij een oefening. Je hebt geen idee waar iemand heengaat in paniek. Je maakt zelf stofwolken en het is vaak donker, dus je ziet heel weinig.'

IJscontroles

De duikers zijn er volgens Kluiver klaar voor mocht er iets gebeuren, maar liever ziet ze dat er niets gebeurt. 'Luister goed naar de experts, zoals de Veiligheidsregio en de waterschappen. Die weten echt hoe het zit en controleren het ijs de hele dag.'

Bekijk hier het gesprek met Kluiver over het duikteam