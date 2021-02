Matig Donar neemt pas in laatste kwart ruim afstand van Apollo

Aanvoerder Thomas Koenis moest door een blessure verstek laten gaan. Vooral in het eerste kwart gaf de thuisploeg niet thuis. De Amsterdammers waren feller en namen brutaal de leiding met 17-23. Donar knokte voornamelijk tegen zichzelf. Langzaam maar zeker werd de voorsprong voor de hekkensluiter wel kleiner. Bij rust was er een nipte voorsprong van 38-34 te noteren in Gronings voordeel.

Beslissend verschil

In het begin van het derde kwart liep de ploeg van coach Ivan Rudez wat verder weg bij de ploeg uit de hoofdstad. Na dertig minuten basketbal was het 53-43. Apollo verkleinde het verschil in het laatste kwart nog tot vijf punten, maar een paar snelle scores van Donar zorgden voor het beslissende verschil. Apollo-speler Berend Weijs kreeg vlak voor tijd nog een diskwalificerende fout na een harde overtreding op Nesta Agasi. Talenten Agasi en Kjeld Zuidema kregen nog volop speeltijd in de laatste tien minuten.

Topscorers

Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Jarred Ogungbemi-Jackson met vijftien punten, Will Moreton was goed voor dertien punten. Donar staat tweede in Dutch Basketball League met tien punten uit zes duels. De achterstand op koploper Leiden is twee punten. Aanstaande zaterdag 13 februari nemen de Groningers het in Friesland op tegen Aris Leeuwarden.