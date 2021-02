Agasi: 'Ik heb scheldwoorden in verschillende talen voorbij horen komen'

Donar-talent Nesta Agasi kreeg in het vierde kwart de nodige speelminuten en was goed voor vijf rebounds. Ook hij had gezien dat de overwinning tegen Apollo (76-55) niet makkelijk tot stand kwam. 'Het was een taaie tegenstander.'

Agasi speelde in totaal bijna tien minuten. 'Er kwamen de nodige scheldwoorden in het Kroatisch en Nederlands voorbij in de eerste helft,' beaamt de forward lachend. 'We begonnen stroef en dan krijg je het tegen elke tegenstander lastig.'

Positieve woorden

Na afloop waren vooral de positieve woorden van coach Ivan Rudez blijven hangen. 'Hij was heel blij met mijn rebounds. Ik ben blij met het vertrouwen dat hij me geeft. Ik baalde van de gemiste vrije worpen, de concentratie daarvoor was niet goed. Al met al toch een mooie avond. Morgen zit ik alweer vroeg in de (online) collegebanken. Gelukkig kan ik het combineren,' besloot de goedlachse Agasi.

Scheldkanonnades

Coach Ivan Rudez liet vooral in het eerste kwart met een aantal scheldkanonnades merken dat hij niet tevreden was. 'Je doet alles binnen je mogelijkheden om de spelers op scherp te krijgen,' aldus de Kroaat. 'Verdedigend was het niet goed genoeg bij ons in het begin. Vooral in het vierde kwart hebben we dit recht kunnen trekken met een paar hele mooie scores uit de fast-break. Dit was een verwachte zege, ook gezien de tegenstand van vanavond.'

Lovend

Rudez had lovende woorden voor Agasi. 'Hij kon zo weer waardevolle minuten maken. Zijn intensiteit is goed, hij heeft een groot hart voor het team. De gemiste vrije worpen, daar zal ik bij een jongere speler nooit hard over oordelen. Dat moet hij leren. Hij pakte goede rebounds en was zo belangrijk voor onze ploeg.'

Afspraken niet nagekomen

Donar-point guard Leon Williams was zich bewust dat de overwinning tegen Apollo moeizaam tot stand was gekomen. 'We kwamen in de beginfase onze afspraken verdedigend niet na. De donderspeeches van coach-Rudez in verschillende time-outs waren nodig.' Williams gaat nu met het Nederlands team op pad om te proberen kwalificatie voor het EK af te dwingen.

Goed genoeg

'Ik vertrek aanstaande maandag 15 februari met de Oranje-selectie naar Ankara, Turkije,' legt Willams uit. 'We spelen eerst tegen Kroatië en daarna komen we in actie versus Zweden. Eén overwinning is genoeg, dan zijn we erbij. We hebben een goed team. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt.'

