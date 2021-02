Schildmeer was in beeld voor NK op natuurijs, maar kampioenschap komt er niet

Het Nederlands kampioenschap op natuurijs gaat niet door. Het kabinet geeft geen toestemming voor de wedstrijd. Het Schildmeer was in de ogen van de KNSB een goede locatie om de titelstrijd te organiseren.

Het komt bij de schaatsers en ploegen rauw op hun dak dat er geen wedstrijd komt. Robert Post uit Groningen had er best wel vertrouwen in dat het ministerie van VWS zou instemmen met plannen vanuit de schaatsbond KNSB. 'Eerst leg je je er bij neer dat er niks meer komt dit seizoen. En dan ineens ziet het er gunstig uit. Ik had er echt heel veel zin in. En we wilden er als team echt voor gaan.'

Post had donderdagmiddag nog getraind en was aan het uitfietsen toen hij het nieuws hoorde. 'Ik ben direct van de fiets gestapt want dat heeft nu geen zin meer om te doen. Het is een soap, mooi klote.' laat de schaatser van het marathonteam van Jumbo Visma weten.

Deksel op de neus

Zijn collega Sjoerd den Hertog, eveneens uit de Stad, vond het vooral veel te lang duren voordat de overheid een besluit nam. 'We krijgen de deksel op de neus. Het besluit om geen toestemming te geven wordt gemotiveerd met het feit dat zorg en politie en handhaving dan in de problemen komen. Dat hadden ze toch ook drie dagen geleden kunnen bedenken', zegt de tweevoudig winnaar van het Cup-klassement op kunstijs.

'Iedereen kreeg deze week hoop. Nederlands natuurijs is een zeldzaamheid. Er kon geen enkele wedstrijd doorgaan vanwege corona. Het NK had nog wat glans aan het seizoen kunnen geven. Maar op de valreep gaat hier ook een streep door. Dat is heel erg jammer.'

Ineens ziet het er gunstig uit. Ik had er echt heel veel zin in, maar nu is het een soap Robert Post - marathonschaatser

Schildmeer toplocatie voor NK

Voorzitter Ludy Bultena van de Stichting Noorderrondritten kreeg donderdagmiddag van de Veiligheidsregio Groningen te horen dat er geen wedstrijd in Groningen georganiseerd mag worden. Het bestuur had de handen ineen geslagen met de Stichting Promotie Oldambt om op het Schildmeer de Ronde van Duurswold uit te schrijven.

Het werd nog mooier want later gaf schaatsbond KNSB aan dat het Schildmeer een serieuze locatie was om het NK te laten verrijden. Hij wilde er vol voor gaan. 'We kunnen hier in Groningen goed organiseren. Dat weet de bond ook wel. De vereiste 12 centimeter ijs hadden we ook wel gered. De ijskwaliteit is redelijk. Er zitten slechte plekken tussen, vooral richting Appingedam is het prima. En er zijn weinig toegangswegen voor publiek', laat Bultena weten vanaf de ijsbaan in Bedum.

Elke keer weer hoop

Team Bouwselect met onder andere schaatser Ronald Kruijer in de gelederen reageert terneergeslagen op het besluit van de overheid. 'Het ergste vind ik dat onze marathonschaatsers stuk voor stuk opnieuw teleurgesteld worden. Iedere keer was er hoop, de hele winter al. En nu was er meer dan hoop. Wat doet dit vreselijk pijn', zegt Ingrid Dijkstra namens de marathonschaatsploeg met als standplaats Aduard.

Lees ook:

- Schaatskoorts onder marathonrijders loopt op: 'Deze kans moeten we pakken'