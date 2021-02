Musea in onze provincie trokken in coronacrisis ander publiek

Musea in Groningen merkten vorig jaar de gevolgen van de sluitingen vanwege de coronapandemie. Dat betekende minder bezoekers, maar ze slaagden er wel in om meer publiek van buiten de provincie aan te trekken.

Tot en met 2019 ontvingen de musea in Groningen bijna elk jaar meer bezoekers. Vorig jaar moesten ze een vermindering slikken vanwege de coronapandemie. Groepen konden niet meer worden ontvangen. Ook evenementen gingen niet door. Voor elk museum pakte dat verschillend uit, maar over het algemeen kan worden gezegd dat de musea zich er doorheen sloegen.

'Een ander soort buitenland'

Opvallend was wel dat op de momenten dat de musea wel open waren, er veel publiek van soms ver buiten de eigen regio kwam. Volgens Thea Pol van Erfgpoedpartners, een provinciale organisatie die ondersteuning biedt aan onder meer musea, is met name noord-Groningen een toeristisch gebied geworden. Zo had bijvoorbeeld Museum Stad Appingedam in 2020 een bovenregionaal bereik: van de 2301 bezoekers kwam ruim 60% van buiten de provincie Groningen. De corona pandemie had tot gevolg dat veel mensen in eigen land vakantie hielden en ook naar Groningen kwamen. Pol: 'ze kwamen voor hun idee naar een ander soort buitenland.'

Vooral uit het zuiden

Museum Klooster Ter Apel merkte dat er opvallend veel bezoekers van elders kwamen. In het derde kwartaal bezochten veel bezoekers uit het zuiden en zuidwesten van Nederland het museum. Veel meer dan vorige jaren. Ook Museum de Oude Wolden in Bellingwolde meldt toch een goede zomer te kunnen noteren omdat er toen veel binnenlandse toeristen Westerwolde wisten te vinden. Vooral de expositie 'Vitamine K', die het museum speciaal als reactie op de corona-epidemie ontwikkelde, kreeg belangstelling. De Fraeylemaborg in Slochteren scoorde 7000 bezoekers met hun 'blotevoetenpad'. Een groot deel daarvan kwam uit het zuiden van het land.

Minder bezoekers, toch tevreden

De directeur van het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum signaleert zelfs dat ondanks de beperkte openstelling door pandemie, de bezoekcijfers in juli en augustus de vergelijking met voorgaande jaren konden doorstaan. Ook het MuzeeAquarium Delfzijl kijkt ondanks de sluitingen met enige tevredenheid terug op 2020. 'Ondanks de coronasluitingen heeft het museum toch nog 16.000 bezoekers mogen ontvangen. Met name in de maand juli was er veel belangstelling van toeristen uit alle delen van het land. Dankzij de bezoekers, de diverse steunmaatregelen voor musea en de geslaagde donateurswervingsactie aan het eind van 2020, kon het jaar toch positief worden afgesloten', meldt het MuzeeAquarium.

'Waardevolle ontmoetingen'

Ook musea die zich niet mogen verheugen in een grote stroom bezoekers zitten niet bepaald in zak en as. Zo laat museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden weten vorig jaar 342 bezoekers te hebben ontvangen, 70% minder dan in 2019. 'Maar de zomermaanden leverden wel mooie ontmoetingen op met de mensen die een tijdvak reserveerden en de tijd namen voor een bezoek aan het museum. De aantallen waren kleiner, de ontmoetingen misschien wel waardevoller.'